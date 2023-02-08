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40 минут назад

14 февраля стартует второй сезон "Омара в большом городе"

Российская Газетаиещё 1

14 февраля в онлайн-кинотеатре KION стартует второй сезон веб-комедии "Омар в большом городе" с Омаром Алибутаевым ("Сборная Дагестана" КВН) и Олегом Верещагиным в главных ролях.

14 февраля стартует второй сезон "Омара в большом городе"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Несколько лет назад Омар приехал из дагестанского села покорять Москву. Он все еще живет в съемной квартире с другом Олегом, работает таксистом, однако врет родителям и друзьям, что стал настоящим миллионером. И теперь у Омара есть всего несколько дней, чтобы разбогатеть - к нему в гости едут родители! А еще Омару надо успеть одержать победу в любви: увести красавицу Асю от столичного мажора Марка, иначе родители заставят его жениться на другой. Так у Омара начинаются новые приключения в большом городе", - это синопсис.

Режиссером вновь стал Дмитрий Грачев ("Невеста любой ценой", "Свадьба по обмену"). Над сценарием продолжили работу шоураннер Иван Рымарев и сценарист Георгий Гигашвили.

Сериалы,Невеста любой ценой,Свадьба по обмену,Дмитрий Грачев,Олег Верещагин,
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