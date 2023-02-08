14 февраля стартует второй сезон "Омара в большом городе"

"Несколько лет назад Омар приехал из дагестанского села покорять Москву. Он все еще живет в съемной квартире с другом Олегом, работает таксистом, однако врет родителям и друзьям, что стал настоящим миллионером. И теперь у Омара есть всего несколько дней, чтобы разбогатеть - к нему в гости едут родители! А еще Омару надо успеть одержать победу в любви: увести красавицу Асю от столичного мажора Марка, иначе родители заставят его жениться на другой. Так у Омара начинаются новые приключения в большом городе", - это синопсис.