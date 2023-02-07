Названа дата выхода продолжения драмеди "Сама дура"

"Она взрослеет и ей уже не интересны мамины капризы, а важны собственные желания. В новом сезоне Маша ищет себя, ну и, конечно, это не обошлось без ее манипуляций. Это сериал про взаимоотношения родителей и детей, про двух сестер и их приключения и обоюдный абьюз и примирения. Сестринская любовь выручает и побеждает все, чтобы ни происходило", - говорит Ищенко.