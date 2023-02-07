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1 час назад

Названа дата выхода продолжения подросткового драмеди "Сама дура"

Газета.Ruиещё 1

Премьера третьего сезона подросткового драмеди-сериала Анны Зайцевой "Сама дура" с Елизаветой Ищенко и Полиной Гухман выйдет онлайн 21 февраля, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.

Названа дата выхода продолжения драмеди "Сама дура"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главные героини сериала - две сестры: незрячая Маша и бунтарка Крис. Маша живет полной жизнью, несмотря на инвалидность, а Крис часто противостоит ей - но любовь сестер всегда побеждает.

"В новом сезоне у моей героини Крис поменялось отношение ко всему, что ее окружает: к людям, к родителям. Я стала взрослее и Крис вместе со мной – теперь более здравый взгляд на мир помогает ей в разных ситуациях", - рассказывает Полина Гухман.

Изменилась и Маша.

"Она взрослеет и ей уже не интересны мамины капризы, а важны собственные желания. В новом сезоне Маша ищет себя, ну и, конечно, это не обошлось без ее манипуляций. Это сериал про взаимоотношения родителей и детей, про двух сестер и их приключения и обоюдный абьюз и примирения. Сестринская любовь выручает и побеждает все, чтобы ни происходило", - говорит Ищенко.

Сериалы,Полина Гухман,Анна Зайцева,
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