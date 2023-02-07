Мир "Зёмы" расширяется: начались съемки сериала "Макс и Гусь"

"Самое классное в моем герое то, что он не святой. Он такой же обычный парень с большим количеством страстей и пороков, как, думаю, мы все. Но таких персонажей в нашем кино очень мало, поэтому о нем точно надо рассказать. В каждой серии у нас события происходят на всех фронтах: человеческие, семейные сложности, проблемы отцов и детей. И куда бы Макс ни пошел, он везде сталкивается с трудностями или ввязывается в авантюры. Я не хочу говорить, что мой герой стал совсем уж негодяем. Он скорее заблудился", — считает Никита Кологривый.