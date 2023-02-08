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Мирослава Карпович показала кадры со съемок новых "Папиных дочек"

Актриса Мирослава Карпович в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разместила видеоролик со съемок нового сезона сериала «Папины дочки».

На кадрах появилась сама Карпович, сыгравшая Машу Васнецову, а также Филипп Бледный в роли Веника и его экранные дочери — актрисы Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

Ранее кадрами со съемок проекта поделилась и Нонна Гришаева, сыгравшая жену отца семейства Сергея Васнецова. Актриса показала обновленный актерский состав сериала, а также квартиру, в которой будут проходить съемки. Гришаева также пошутила, что стала «четырежды бабушкой» на съемочной площадке.

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