Актриса Мирослава Карпович в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разместила видеоролик со съемок нового сезона сериала «Папины дочки».

На кадрах появилась сама Карпович, сыгравшая Машу Васнецову, а также Филипп Бледный в роли Веника и его экранные дочери — актрисы Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.