Мирослава Карпович показала кадры со съемок новых "Папиных дочек"
Актриса Мирослава Карпович в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разместила видеоролик со съемок нового сезона сериала «Папины дочки».
На кадрах появилась сама Карпович, сыгравшая Машу Васнецову, а также Филипп Бледный в роли Веника и его экранные дочери — актрисы Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.
Ранее кадрами со съемок проекта поделилась и Нонна Гришаева, сыгравшая жену отца семейства Сергея Васнецова. Актриса показала обновленный актерский состав сериала, а также квартиру, в которой будут проходить съемки. Гришаева также пошутила, что стала «четырежды бабушкой» на съемочной площадке.