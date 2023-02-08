В новом сезоне "Простоквашино" будут учить вести бизнес

"Союзмультфильм" выпустит специальные серии мультфильма "Простоквашино" о финансовой грамотности. Их создали совместно с Минфином России. Об этом сообщается на сайте министерства.
Первый эпизод нового сезона начинается с серии "Полосатая проверка", где Кот Матроскин учит Шарика бороться с мошенниками.
Всего в сезоне будет пять специальных серий, вот как звучат названия некоторых из них: "Парк аттракционов", "Папина машина", "Тушите свет". Каждая из серий будет посвящена определенному разделу финансовой грамотности и будет рассказывать о безопасности, сбережениях и открытии бизнеса.
Первая серия уже появилась в видеосервисе Okko, ее телевизионная премьера состоится 12 февраля на телеканале "Карусель".
Ранее сообщалось, что успех «Чебурашки» вдохновил на съемки «Простоквашино».