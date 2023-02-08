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1 час назад

В новом сезоне "Простоквашино" будут учить вести бизнес

Мария Каткова

"Союзмультфильм" выпустит специальные серии мультфильма "Простоквашино" о финансовой грамотности. Их создали совместно с Минфином России. Об этом сообщается на сайте министерства.

В новом сезоне "Простоквашино" будут учить вести бизнес
Фото: Кадр из мультфильма "Простоквашино"Кадр из мультфильма "Простоквашино"

Первый эпизод нового сезона начинается с серии "Полосатая проверка", где Кот Матроскин учит Шарика бороться с мошенниками.

Всего в сезоне будет пять специальных серий, вот как звучат названия некоторых из них: "Парк аттракционов", "Папина машина", "Тушите свет". Каждая из серий будет посвящена определенному разделу финансовой грамотности и будет рассказывать о безопасности, сбережениях и открытии бизнеса.

Новую серию «Простоквашино» посвятили вопросам экологии

Первая серия уже появилась в видеосервисе Okko, ее телевизионная премьера состоится 12 февраля на телеканале "Карусель".

Ранее сообщалось, что успех «Чебурашки» вдохновил на съемки «Простоквашино».

Сериалы,Чебурашка,Минфин России,
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