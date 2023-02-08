В новом сезоне "Простоквашино" будут учить вести бизнес

"Союзмультфильм" выпустит специальные серии мультфильма "Простоквашино" о финансовой грамотности. Их создали совместно с Минфином России . Об этом сообщается на сайте министерства.

Всего в сезоне будет пять специальных серий, вот как звучат названия некоторых из них: "Парк аттракционов", "Папина машина", "Тушите свет". Каждая из серий будет посвящена определенному разделу финансовой грамотности и будет рассказывать о безопасности, сбережениях и открытии бизнеса.