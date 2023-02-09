Вышел трейлер комедийного сериала "Всемирная история 2"

Спустя 42 года после выхода в свет комедии "Всемирная история 1", готовится к выпуску мини-сериал "Всемирная история 2". Представляет шоу Мл Брукс, который снял фильм 1981 года. Трейлер уже в Сети.

Напомним, "Всемирная история 1" безжалостно пародировала исторические мифы и стереотипы. Фильм получил неоднозначные отзывы критиков, его номинировали на всевозможные антипремии, но он проиграл и там. Тем не менее, есть у фильма и поклонники, которые считают, что безвкусица, царящая в картине, имеет свое очарование.

О сиквеле речи никогда не шло. Название "Всемирная история 1" было дано просто так, для усиления комического эффекта. И вот теперь "Всемирная история" возвращается в виде сериала на Hulu.