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3 часа назад

Вышел первый эпизод сериала «Фишер» про страшного и жестокого маньяка СССР

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В онлайн-сервисе More.tv вышел первый эпизод шоу «Фишер», которое посвящено истории и поимке одного из самых страшных и жестоких маньяков СССР. Сериал вышел с возрастным рейтингом «18+».

Вышел первый эпизод сериала «Фишер» про жестокого маньяка СССР
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дебютный эпизод длится 1 час и 4 минуты. Такой хронометраж будет либо у всех серий, либо только у первой, поскольку она открывает собой сериал.

«Фишер» — сериал про маньяка Сергея Александровича Головкина, который действовал в период с 1986 по 1992 годы. За ряд жестоких преступлений был расстрелян в 1996 году. Сюжет шоу расскажет о том, как следователи Валерий Козырев, Евгений Боков и Наталья Добровольская пытаются поймать Головкина и остановить череду смертей детей.

Главные роли исполнили Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич. Снимали шоу Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Сериалы,Сергей Тарамаев,Александра Бортич,Иван Янковский,Александр Яценко,
18+
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