Вышел первый эпизод сериала «Фишер» про жестокого маньяка СССР

В онлайн-сервисе More.tv вышел первый эпизод шоу «Фишер», которое посвящено истории и поимке одного из самых страшных и жестоких маньяков СССР. Сериал вышел с возрастным рейтингом «18+».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Дебютный эпизод длится 1 час и 4 минуты. Такой хронометраж будет либо у всех серий, либо только у первой, поскольку она открывает собой сериал.