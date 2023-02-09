5 сериалов для тех, кому не хватает острых ощущений

Если вам надоели комедийные сериалы и романтические мелодрамы, предлагаем обратить внимание на нашу подборку сериалов. Изощренные преступления, мистические существа и тайны прошлого, которые в один момент могут разрушить настоящее главных героев — все эти составляющие не дадут вам отлипнуть от экранов. Какие сериалы вошли в топ-5, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Чепелуэйт" Кадр из сериала "Чепелуэйт"

«Тьма»

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История четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке под названием Винден. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Местные жители постепенно узнают о путешествиях во времени, затрагивающих несколько поколений. Сериал стал первым проектом Netflix, снятым в Германии.

Кадр из сериала "Тьма"

«Ганнибал»

Сериал о знаменитом докторе Ганнибале Лектере (его сыграл неподражаемый Мадс Миккельсен), который помогает одаренному профайлеру Уиллу Грэму в поимке серийного убийцы. Вместе они охотятся за коварным преступником, после чего Лектер становится регулярным консультантом Уилла, а также помогает ему справиться с психологической травмой.

«Чепелуэйт»

Готический ретрохоррор по мотивам романа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим» с лауреатом «Оскара» Эдрианом Броуди в роли аристократа Чарльза Буна, который после смерти жены переехал с детьми в дом предков, где ему предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым родственников.

Кадр из сериала "Чепелуэйт"

«Клуб полуночников»

Группа неизлечимо больных подростков живет в хосписе. Совместные сессии, правильное питание, йога по желанию не сравнятся с главным развлечением Брайтклиффа: когда часы бьют двенадцать, пациенты тайком пробираются в библиотеку, разводят камин и рассказывают друг другу страшные истории. Однажды они заключают договор, что тот, кто первым поддастся болезни, несет ответственность за общение с другими за пределами могилы. После того, как один из них умирает, начинаются странные происшествия.

Кадр из сериала "Клуб полуночников"

«Американская история ужасов»