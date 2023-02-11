Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Вышел пятый эпизод сериала The Last of Us

Чемпионат.comиещё 2

HBO Max выпустила пятый эпизод сериала The Last of Us. В этот раз серия вышла на два дня раньше из-за проходящего в воскресенье Супербоула — крупнейшего спортивного события в США. Посмотреть серию можно в сервисе HBO Max с русскими субтитрами.

Вышел пятый эпизод сериала The Last of Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пятый эпизод The Last of Us продолжают историю Джоэла и Элли в Канзасе — герои встречают братьев Генри и Сэма, поддержкой которых они будут вынуждены заручиться. Теперь персонажам необходимо выбраться из опасного города, наполненного организованной группировкой.

Следующий эпизод сериала The Last of Us выйдет по прежнему расписанию — 20 февраля. Финал первого сезона состоится 13 марта. Авторы тем временем уже продлили шоу на второй сезон, который будет посвящён события The Last of Us Part 2.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители