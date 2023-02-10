Важность роли Пингвина в «Бэтмене 2» будет зависеть от сериала про героя

Колин Фаррелл, отлично сыгравший Пингвина в «Бэтмене», рассказал изданию Variety, что масштаб его персонажа во второй части «Бэтмена» будет зависеть от успеха шоу для HBO Max.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Напомним, на сервисе выйдет отдельный сериал, посвящённый Пингвину. Если шоу окажется интересным и покажет вселенную фильма с другой стороны, то у Пингвина есть шансы на важную роль в сиквеле про Тёмного рыцаря.

Изначально идея Мэтта заключалась в том, чтобы шоу началось примерно через неделю после окончания фильма о Бэтмене. И тогда, если аудитории понравится и если мы всё сделаем правильно, то у Пингвина должна быть более важная роль в продолжении.

А ещё Фаррелл отметил, что с радостью появится в сиквеле, поскольку ему очень сильно понравилось работать с режиссёром Мэттом Ривзом.

Видео доступно на YouTube-канале Variety. Права на видео принадлежат Variety.