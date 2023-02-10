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1 час назад

Важность роли Пингвина в «Бэтмене 2» будет зависеть от сериала про героя

Чемпионат.com

Колин Фаррелл, отлично сыгравший Пингвина в «Бэтмене», рассказал изданию Variety, что масштаб его персонажа во второй части «Бэтмена» будет зависеть от успеха шоу для HBO Max.

Важность роли Пингвина в «Бэтмене 2» будет зависеть от сериала про героя
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, на сервисе выйдет отдельный сериал, посвящённый Пингвину. Если шоу окажется интересным и покажет вселенную фильма с другой стороны, то у Пингвина есть шансы на важную роль в сиквеле про Тёмного рыцаря.

Изначально идея Мэтта заключалась в том, чтобы шоу началось примерно через неделю после окончания фильма о Бэтмене. И тогда, если аудитории понравится и если мы всё сделаем правильно, то у Пингвина должна быть более важная роль в продолжении.

А ещё Фаррелл отметил, что с радостью появится в сиквеле, поскольку ему очень сильно понравилось работать с режиссёром Мэттом Ривзом.

Видео доступно на YouTube-канале Variety. Права на видео принадлежат Variety.

Вторая часть «Бэтмена» выйдет в 2025 году.

Сериалы,Бэтмен,Мэтт Ривз,Колин Фаррелл,
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