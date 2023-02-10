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1 час назад

В Okko стартует показ сериала "Биофутуризм" о технологиях будущего

Газета.Ru

В онлайн-кинотеатре Okko 13 февраля стартует показ научно-популярного сериала «Биофутуризм», посвященного темам вечной молодости, генной инженерии, таблеток от всех болезней и киборгов. Трейлер сериала опубликован на YouTube-канале Okko.

Стартует показ сериала "Биофутуризм" о технологиях будущего
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сериал состоит из четырех серий, каждая из которых раскрывает вышеупомянутые темы. Так, серия «Вечная молодость» расскажет о технологиях, которые помогут людям жить до 100–120 лет, «Таблетка от всех болезней» повествует о медицине будущего: нанороботах, 3D-принтинге и лечении вирусами.

В эпизоде «Генная инженерия» раскроют, к чему могут привести эксперименты с человеческим геномом, а в серии «Киборги» специалисты расскажут, чем опасны чипы в мозге, способен ли человек обрести сверхспособности и как метавселенная поглотит человека.

В проекте приняли участие специалисты из России и со всего мира, например, российский ученый Юсеф Хесуани поделится рассказом о том, как он придумал печатать человеческие органы в космосе.

В съемках проекта также приняли участие официально признанный киборг Нил Харбисон, бионическая певица Виктория Модеста и Элизабет Перриш – первый человек в мире, испытавший препарат для остановки процессов старения.

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