Автор «Спартака» создаст продолжение сериала

Создатель «Спартака» от канала Starz Стивен ДеНайт сообщил, что занимается разработкой сиквела оригинального проекта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

ДеНайт снова выступит шоураннером грядущего сериала, действие которого развернётся после подавления восстания самого Спартака и его армии. История расскажет про дальнейшие приключения пары выживших персонажей в Риме.

Кто конкретно будет главным героем продолжения — не уточнили. Оригинальный проект, известный своим высоким возрастным рейтингом, выходил в период с 2010 по 2013 год, заодно получив и спин-офф «Боги арены».