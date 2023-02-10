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2 часа назад

Автор «Спартака» создаст продолжение сериала

Игромания.ру

Создатель «Спартака» от канала Starz Стивен ДеНайт сообщил, что занимается разработкой сиквела оригинального проекта.

Автор «Спартака» создаст продолжение сериала
Фото: Игромания.руИгромания.ру

ДеНайт снова выступит шоураннером грядущего сериала, действие которого развернётся после подавления восстания самого Спартака и его армии. История расскажет про дальнейшие приключения пары выживших персонажей в Риме.

Кто конкретно будет главным героем продолжения — не уточнили. Оригинальный проект, известный своим высоким возрастным рейтингом, выходил в период с 2010 по 2013 год, заодно получив и спин-офф «Боги арены».

Сценарист отметил, что рад вернуться к своему детищу, пообещав, что следующая глава истории будет одновременно «необычной» и «эпичной».

Сериалы,Спартак,Стивен Денайт,
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