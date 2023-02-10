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1 час назад

Сериал "Периферийные устройства" продлен на второй сезон

Российская Газетаиещё 1

Amazon продлил на второй сезон сериал "Периферийные устройства" (The Peripheral), сообщает THR. Восьмая серия первого сезона вышла в декабре 2022 года.

Сериал "Периферийные устройства" продлен на второй сезон
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В основе сюжета - роман Уильяма Гибсона. Героиня Хлои Грейс Морец ("Суспирия", "В объятиях лжи") помогает брату в тестировании игры, переносящей игрока в Лондон будущего. Реалистичность происходящего и начавшаяся охота на ее семью подталкивают девушку к мысли, что все происходит на самом деле.

В ролях также Гари Карр, Джек Рейнор, Эли Гори, Шарлотта Райли.

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