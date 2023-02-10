Сериал "Периферийные устройства" продлен на второй сезон

Amazon продлил на второй сезон сериал "Периферийные устройства" (The Peripheral), сообщает THR. Восьмая серия первого сезона вышла в декабре 2022 года.

В основе сюжета - роман Уильяма Гибсона. Героиня Хлои Грейс Морец ("Суспирия", "В объятиях лжи") помогает брату в тестировании игры, переносящей игрока в Лондон будущего. Реалистичность происходящего и начавшаяся охота на ее семью подталкивают девушку к мысли, что все происходит на самом деле.