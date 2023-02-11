Авторы сериала "Сокровище нации: На краю истории" о втором сезоне

Кормак и Марианна Уибберли, шоураннеры приключенческого сериала "Сокровище нации: На краю истории" — телевизионного спин-оффа кинодилогии с Николасом Кейджем, — поделились планами на возможный второй сезон проекта.
О том, как может выглядеть его продолжение, они рассказали в интервью Variety.
"Забавно, что мы все время возвращаемся к названию сериала — "На краю истории", — которое было кивком в сторону того, что сокровище спрятано, а история стерта. Но здесь также имеются в виду молодые люди на краю их собственных историй. Кем они станут? Что они из себя скроят? Мы хотим продолжить карьеру [главной героини] Джесс [Валенсуэлы]. Действительно ли она в итоге захочет быть криптологиней в ФБР — или есть что-то еще? Это то, для чего она была рождена, как [герой Николаса Кейджа] Бен [Гейтс]?" — рассказала Марианна Уибберли.
Компания Disney пока не продлила "Сокровище нации" на второй сезон, однако авторы шоу уже начали придумывать, на поиски какого клада герои могут пуститься в продолжении.
"Ничего не раскрывая, [скажу, что] мы бы с удовольствием отправились на Запад и [вышли бы на] международный уровень. В этом сериале мамы отправлялись на Юг, но вокруг так много истории. Даже в Калифорнии тонна истории", — добавила Марианна.
Также шоураннеры отметили, что поддерживают контакт с командой продюсеров потенциального третьего полнометражного фильма, чтобы не пересекаться в области секретов и подсказок, на которые натыкаются их герои.
Первый сезон "На краю истории" завершился на стриминге Disney+ 8 февраля.