Авторы сериала "Сокровище нации: На краю истории" о втором сезоне

"Забавно, что мы все время возвращаемся к названию сериала — "На краю истории", — которое было кивком в сторону того, что сокровище спрятано, а история стерта. Но здесь также имеются в виду молодые люди на краю их собственных историй. Кем они станут? Что они из себя скроят? Мы хотим продолжить карьеру [главной героини] Джесс [Валенсуэлы]. Действительно ли она в итоге захочет быть криптологиней в ФБР — или есть что-то еще? Это то, для чего она была рождена, как [герой Николаса Кейджа] Бен [Гейтс]?" — рассказала Марианна Уибберли.