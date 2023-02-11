Сериал «Авеню 5» официально закрыли после второго сезона

Создатели проекта с Хью Лори в главной роли официально сообщили о том, что у шоу не будет продолжения, пишет издание Variety.

Фото: Кадр из сериала «Авеню 5» Кадр из сериала «Авеню 5»

Представитель телевизионной сети HBO заявил, что время работы над сериалом было прекрасно, и назвал проект «невероятным путешествием», отметив, однако, что продолжения у него, увы, не будет.

При этом представители компании высказали желание вновь поработать с режиссером «Авеню 5» Армандо Ианнуччи.

Напомним, что премьера первого сезона «Авеню 5» состоялась в начале 2020 года, а первый эпизод второго вышел лишь осенью 2022 года, поскольку его съемки пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Второй сезон критики оценили весьма сдержанно, высоких рейтингов у сериала также не было.

Ранее было отмечено, что приквел "Ведьмака" стал одним из худших сериалов Netflix.