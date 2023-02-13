Опубликован трейлер третьего сезона сериала "Сама дура"

Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал третий сезон подростковой драмы "Сама дура". Премьера - 21 февраля.

Напомним, это история о двух сестрах. Старшую зовут Кристина, ей 17 лет, она бунтарка. Младшей 16, ее зовут Маша, она с рождения не видит.

Однако Маше не нужна жалость, она живет так активно, как может, и сталкивается с теми же вопросами, которые волнуют всех девушек в ее возрасте. Первые сезоны тепло приняли зрители.

В третьем сезоне Кристина увлекается танцами, сталкивается с новыми запретами и пытается избавиться от роли Машиной сопровождающей. Мария находит новых друзей и, возможно, новую любовь.