Изнанка Голливуда и российский тру-крайм: что посмотреть онлайн

"Вавилон", "Фишер", "Раневская" и четвёртый сезон "Ты". Рассказываем об интересных киноновинках, которые недавно вышли на российских стримингах.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Брэд Питт и Марго Робби наслаждаются жизнью и весельем в атмосфере "ревущих двадцатых" Голливуда. Иван Янковский, Александр Яценко и Саша Бортич ищут серийного маньяка в сериале, основанном на реальных событиях. Молодая Фаина Раневская едет покорять театральную Москву. А обаятельный убийца и сталкер Джо Голдберг продолжает своё сокрушительное шествие по миру. В рубрике #КиноЗдесь рассказываем о последних новинках кино и сериалов.

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"Фишер", 2023 год

Режиссёры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 8 серий по 1 часу

О сериале. Телешоу про маньяков всегда пользовались бешеной популярностью. И, к сожалению, в истории нашей страны можно найти великое множество источников вдохновения для подобных сюжетов. Так, создатели "Чёрной весны" за основу нового сериала "Фишер" взяли реальную историю серийного убийцы Сергея Головкина. По сюжету в подмосковном лесу (недалеко от рублёвских дач) заводится маньяк, одного за другим убивающий мальчиков-подростков. За расследование преступлений берётся команда из трёх человек: интеллигентный прокурор (Александр Яценко), молодой следователь (Саша Бортич), а также одиозный напарник из российской глубинки (Иван Янковский).

Что интересного. Три следователя в поисках неуловимого маньяка сталкиваются с жестокой и часто несправедливой реальностью позднесоветского общества. Сериал поднимает множество актуальных тем: от сексизма, расизма, насилия в семье, нетерпимости до травмированности человеческой психики войной.

Кому не понравится. Тем, кому неприятны сериалы про маньяков. Если сериалы вроде "Чикатило" и "Монстр: история Джеффри Дамера" вызывают у вас неподдельное отвращение.

"Вавилон", 2022 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7

Время: 189 минут

О фильме. Красивая киноэпопея о голливудских "ревущих двадцатых". Скоро в чёрно-белое кино придёт звук. Ну а пока вместе с тремя главными героями мы погружаемся в пучину кинобизнеса, который процветал в Америке на рубеже 1920-х и 1930-х. В центре сюжета: отвязная актриса и будущая кинозвезда (Марго Робби), знаменитый актёр на закате своей карьеры (Брэд Питт) и простой парень из обслуживающего персонала, которому в будущем предстоит стать успешным продюсером (Диего Кальва).

Что интересного. 78 миллионов долларов бюджета, 2-летние поиски актёра на главную роль, море джаза, алкоголя, наркотиков, ну и немного про кино. Таково новое творение оскароносного режиссёра "Ла-Ла Ленда", "Одержимости" и "Человека на луне" Дэмьена Шазелла. В главных ролях - очаровательные Марго Робби и Брэд Питт. Их дуэт разбивает харизматичный мексиканец Диего Кальва (его режиссёр и искал два года).

Кому не понравится. Впечатляющий своей картинкой, размахом и амбициозностью фильм об изнанке Голливуда тем не менее вызвал неоднозначные отзывы критиков. "Не зайти" вам он может в том случае, если в любом кино первостепенную важность для вас играет смысловое содержание и мораль.

"Раневская", 2021 год

Время: 8 серий по 50 минут

О сериале. Биографическая драма, посвящённая актрисе Фаине Раневской. 20-летняя Фаина Фельдман вопреки возражениям родителей едет покорять театральную Москву. Там юная артистка с нетипичной внешностью столкнётся с чередой отказов и испытаний, встретит верных друзей и наставников, а также найдёт свой жизненный путь и актёрское амплуа.

Что интересного. Актрису на роль неподражаемой советской артистки искали долго. В итоге остановили свой выбор на Мариэтте Цигаль-Полищук, дочери актрисы Любови Полищук. Драма повествует о юном и зрелом периодах творчества Раневской. Сериал порадует преданных фанатов артистки ностальгическими кадрами со съёмок фильмов "Подкидыш" (Муля, не нервируй меня)", "Весна" и "Золушка", а также расскажет о работе над озвучиванием персонажа фрекен Бок из мультфильма "Карлсон вернулся".

Кому не понравится. Тем, кто не интересуется биографией знаменитой советской "королевы эпизодов".

"Ты", 2023 год

Режиссёры: Сильвер Три, Маркос Сига, Джон Скотт

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 10 серий по 45 минут

О сериале. Обаятельный серийный убийца и сталкер Джо Голдберг продолжает своё сокрушительное шествие по миру. В 4 сезоне персонаж Пенна Бэджли после шокирующей развязки во взаимоотношениях со своей супругой Лав (Виктория Педретти) отправляется в Лондон, чтобы "залечь на дно". Там он берёт новое имя и становится профессором в университете.

Что интересного. Психологический триллер по произведениям Кэролайн Кепнес прежде всего учит нас не доверять соцсетям и своим внезапно возникшим знакомым. На протяжении последних трёх сезонов зрители проекта с восхищением наблюдали, как не осознающий своей мании Джо сталкерит девушек, вмешивается в их личную жизнь и убивает всех, кто осмеливается разрушить его идеалистическую картинку.