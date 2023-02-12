Изнанка Голливуда и российский тру-крайм: что посмотреть онлайн

"Вавилон", "Фишер", "Раневская" и четвёртый сезон "Ты". Рассказываем об интересных киноновинках, которые недавно вышли на российских стримингах.
Брэд Питт и Марго Робби наслаждаются жизнью и весельем в атмосфере "ревущих двадцатых" Голливуда. Иван Янковский, Александр Яценко и Саша Бортич ищут серийного маньяка в сериале, основанном на реальных событиях. Молодая Фаина Раневская едет покорять театральную Москву. А обаятельный убийца и сталкер Джо Голдберг продолжает своё сокрушительное шествие по миру. В рубрике #КиноЗдесь рассказываем о последних новинках кино и сериалов.
Режиссёры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова
Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6
Время: 8 серий по 1 часу
О сериале. Телешоу про маньяков всегда пользовались бешеной популярностью. И, к сожалению, в истории нашей страны можно найти великое множество источников вдохновения для подобных сюжетов. Так, создатели "Чёрной весны" за основу нового сериала "Фишер" взяли реальную историю серийного убийцы Сергея Головкина. По сюжету в подмосковном лесу (недалеко от рублёвских дач) заводится маньяк, одного за другим убивающий мальчиков-подростков. За расследование преступлений берётся команда из трёх человек: интеллигентный прокурор (Александр Яценко), молодой следователь (Саша Бортич), а также одиозный напарник из российской глубинки (Иван Янковский).
Что интересного. Три следователя в поисках неуловимого маньяка сталкиваются с жестокой и часто несправедливой реальностью позднесоветского общества. Сериал поднимает множество актуальных тем: от сексизма, расизма, насилия в семье, нетерпимости до травмированности человеческой психики войной.
Кому не понравится. Тем, кому неприятны сериалы про маньяков. Если сериалы вроде "Чикатило" и "Монстр: история Джеффри Дамера" вызывают у вас неподдельное отвращение.
Режиссёр: Дэмьен Шазелл
Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7
Время: 189 минут
О фильме. Красивая киноэпопея о голливудских "ревущих двадцатых". Скоро в чёрно-белое кино придёт звук. Ну а пока вместе с тремя главными героями мы погружаемся в пучину кинобизнеса, который процветал в Америке на рубеже 1920-х и 1930-х. В центре сюжета: отвязная актриса и будущая кинозвезда (Марго Робби), знаменитый актёр на закате своей карьеры (Брэд Питт) и простой парень из обслуживающего персонала, которому в будущем предстоит стать успешным продюсером (Диего Кальва).
Что интересного. 78 миллионов долларов бюджета, 2-летние поиски актёра на главную роль, море джаза, алкоголя, наркотиков, ну и немного про кино. Таково новое творение оскароносного режиссёра "Ла-Ла Ленда", "Одержимости" и "Человека на луне" Дэмьена Шазелла. В главных ролях - очаровательные Марго Робби и Брэд Питт. Их дуэт разбивает харизматичный мексиканец Диего Кальва (его режиссёр и искал два года).
Кому не понравится. Впечатляющий своей картинкой, размахом и амбициозностью фильм об изнанке Голливуда тем не менее вызвал неоднозначные отзывы критиков. "Не зайти" вам он может в том случае, если в любом кино первостепенную важность для вас играет смысловое содержание и мораль.
Режиссёры: Дмитрий Петрунь
Время: 8 серий по 50 минут
О сериале. Биографическая драма, посвящённая актрисе Фаине Раневской. 20-летняя Фаина Фельдман вопреки возражениям родителей едет покорять театральную Москву. Там юная артистка с нетипичной внешностью столкнётся с чередой отказов и испытаний, встретит верных друзей и наставников, а также найдёт свой жизненный путь и актёрское амплуа.
Что интересного. Актрису на роль неподражаемой советской артистки искали долго. В итоге остановили свой выбор на Мариэтте Цигаль-Полищук, дочери актрисы Любови Полищук. Драма повествует о юном и зрелом периодах творчества Раневской. Сериал порадует преданных фанатов артистки ностальгическими кадрами со съёмок фильмов "Подкидыш" (Муля, не нервируй меня)", "Весна" и "Золушка", а также расскажет о работе над озвучиванием персонажа фрекен Бок из мультфильма "Карлсон вернулся".
Кому не понравится. Тем, кто не интересуется биографией знаменитой советской "королевы эпизодов".
Режиссёры: Сильвер Три, Маркос Сига, Джон Скотт
Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4
Время: 10 серий по 45 минут
О сериале. Обаятельный серийный убийца и сталкер Джо Голдберг продолжает своё сокрушительное шествие по миру. В 4 сезоне персонаж Пенна Бэджли после шокирующей развязки во взаимоотношениях со своей супругой Лав (Виктория Педретти) отправляется в Лондон, чтобы "залечь на дно". Там он берёт новое имя и становится профессором в университете.
Что интересного. Психологический триллер по произведениям Кэролайн Кепнес прежде всего учит нас не доверять соцсетям и своим внезапно возникшим знакомым. На протяжении последних трёх сезонов зрители проекта с восхищением наблюдали, как не осознающий своей мании Джо сталкерит девушек, вмешивается в их личную жизнь и убивает всех, кто осмеливается разрушить его идеалистическую картинку.
Кому не понравится. Тем, кто совсем недавно нашёл себе идеального парня, вот только все близкие вокруг загадочным образом начинают умирать и пропадать.