Начался сезон юбилейных сериалов

Неделя щедра на потенциально увлекательные приключения ума и сердца: почти одновременно выходят два "юбилейных" 8-серийных фильма, обреченных на внимание публики и яростные, почти кулачные споры: "Раневская" и "Шаляпин". В обоих действуют исторические персонажи: в первом - Качалов, Эйзенштейн, Орлова, Ахматова, Марецкая, Плятт, Завадский, во втором - Горький, Коровин, Мамонтов, Дальский, Рахманинов, Врубель, Луначарский, опять же Качалов…

Фото: Российская Газета Российская Газета

Первый я видел полностью и о нем уже подробно писал. От второго удалось посмотреть пока только присланные критикам 5-ю и 6-ю серии; делать какие-либо выводы на этом основании не могу и не буду. Но и первое впечатление дает пищу для некоторых восторгов и сомнений.

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История Шаляпина - более древняя в сравнении с историей Раневской, которая еще на памяти у многих театралов, а ее фильмы видели и новые поколения. Шаляпина не видел никто из ныне живущих, от него остались первобытные пластинки, даже после реставрации не дающие представления об уникальном диапазоне его голоса, и технически несовершенный фильм Пабста "Дон Кихот" с музыкой Ибера. Осталась легенда о великом оперном басе, олицетворявшем широту русских степей и русской души. То, что в итоге он с облегчением уехал подальше от "нашего родного уродства", легенда благоразумно обходит.

Иными словами, это чрезвычайно трудно - делать фильм об очень сложно устроенной личности - противоречивой, часто вздорной, совмещавшей крестьянский сметливый характер с барскими капризами, слывшей жадиной и дававшей благотворительные концерты для рабочих, певшей со сцены "Марсельезу" и жившей в роскоши, мечтавшей о "справедливом государственном устройстве" и, его отведав, от него убежавшей. Потому что главный козырь этого человека - его голос, растворившийся в вечности, - его не восстановишь, не смоделируешь, не сыграешь. Вечности принадлежит и сама его личность, и здесь остается следовать либо легенде, либо реальной истории - иного пути не дано: второе аннигилирует первое, коктейль выйдет несъедобным.

Не вписывается в общепонятные нормы и двойная жизнь кумира тогдашних масс - одна многодетная семья ждала его в Москве, другая - в Санкт-Петербурге. По увиденным сериям можно понять, что авторы фильма - сценаристы Тимур Эзугбая и Наталья Назарова и режиссер Егор Анашкин - убедительно показали драму его первой супруги итальянской балерины Иолы Торнаги, с болью читавшей газетные сплетни о "женщинах Шаляпина", но продолжавшей его преданно и самозабвенно любить (Мария Смольникова). Вторая его жена - Мария Петцольд у Юлии Снигирь - выглядит довольно хищной красоткой, умело выследившей добычу и напролом идущей к успеху любой ценой.

На заглавную роль приглашен Александр Горбатов; с его почти двухметровым ростом он возвышается над толпой и в переносном и в прямом смысле. Его Шаляпин эффектен внешне, у него статуарная, немного кокетливая манера суперстара, словно актер хочет все время пребывать в позах, запечатленных на исторических фото: вот профиль Мефистофеля, вот жесткий взор Годунова, а вот салонный задумчивый ракурс.

Он хорошо передает избалованность, даже развращенность славой и нравами актерской богемы, в нем угадываются мощные душевные бури, но, как я и опасался, его самые уязвимые сцены - увы, сцены пения. Актер артикулирует почти синхронно с саундтреком, записанным Ильдаром Абдразаковым, но лицо неумолимо выдает, что он просто беззвучно, но очень старательно раскрывает рот. Это наше вечное неумение схватить и передать чисто физиологические особенности поющего человека уже привело к провалу множества оперных и опереточных экранизаций, где артисты "пели" под чужие фонограммы, но здесь это особенно режет глаз. Так что как раз сцены, где этот гуляка, гордец, жуир и волокита должен, наконец, предстать гением, в двух виденных мной сериях совсем не получились.

Вероятно, чувствуя это, авторы такими сценами не злоупотребляют - по крайне мере, в этих двух сериях есть только одно сценическое выступление героя - ария Демона "На воздушном океане…". Есть и ариозо "Я тот, которому внимала…", которое культовый бас излагает новой возлюбленной… по телефону, что вызывает скорее чувство неловкости. Самое печальное - общее ощущение спешки и режиссерской небрежности в работе с музыкой.

Невозможно представить, к примеру, чтобы в серьезном профессиональном фильме рабочие, собравшиеся в питерском цирке, пели "Дубинушку" так откровенно несинхронно со звучанием профессионального хора. Зато остаются в памяти не предусмотренные сценарием аллюзии к последним театральным событиям в эпизоде, когда Шаляпина грозят уволить за пение "Марсельезы" с императорской сцены: "Наутро все газеты выйдут с заголовками "Шаляпина уволили" - будет скандал!", - грозит директор Большого театра высокому государственному чиновнику.

Предельно достоверен Федор Добронравов в роли отца Шаляпина крестьянина Ивана Яковлевича - буяна и упрямца. Впрочем, главная часть роли для меня пока осталась в невидимой части сериала. Но в целом чувствуется, что картину "о преданьях старины глубокой" делали люди с очень приблизительными представлениями о повадках, манерах, навыках и лексике столь дальних предков.

Сериалы, подобные "Шаляпину" и "Раневской", всегда смотришь с повышенным интересом (вот как это все происходило!) и с ревностью (а у меня другое представление об этом артисте!). Отсюда неизбежные споры, подогревающие ажиотаж вокруг новинки и возбуждающие неумеренные ожидания у новобранцев. В атмосферу шумной премьеры вмешались и традиционные подставы конкурирующих каналов - стрим-сервисного KION и телевизионного "Россия-1". Оба успешно изображают Тянитолкая, перетягивая к себе зрителей и лишая и себя и конкурента потенциально возможной аудитории. А кто в выигрыше? Правильно, пираты.