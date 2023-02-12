7 сериалов, получивших новые сезоны после долгого перерыва

Культовый российский ситком «Папины дочки» вернется на телеэкраны спустя десять лет после выхода последнего сезона. О других сериалах, которые получили продолжение после многолетней паузы, рассказывает «Газета.Ru».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Твин Пикс: Возвращение» (1992-2017)

Видео дня

Оригинальный сериал «Твин Пикс» выходил на телеканале ABC в 1990-1991 годах. Драма, созданная Марком Фростом и Дэвидом Линчем, рассказывает о расследовании убийства ученицы средней школы Лоры Палмер в вымышленном городке Твин Пикс. Проект был разбит на два сезона: сначала вышли восемь серий, включая пилотную, затем — 22 серии. В 1992 году Линч снял провальный приквел «Твин Пикс: Сквозь огонь».

С 2015 по 2017 год Линч занимался производством 18 серий продолжения сериала для телеканала Showtime. Сюжет сиквела развернулся через 25 лет после событий оригинального «Твин Пикса» и охватил сам Твин Пикс, Лас-Вегас и Южную Дакоту. В шоу появились как новые, так уже и знакомые персонажи — к звездной роли спецагента Дейла Купера вернулся Кайл Маклахлен. По словам президента канала Showtime Дэвида Нивенса, «основа сериала заключается в возвращении агента Купера назад в Твин Пикс».

Каждую серию нового сезона посмотрели в среднем 2 млн человек. Сериал получил положительные рецензии от критиков и высокие баллы на сайтах-агрегаторах (74 балла из 100 на Metacritics, 94% свежести на Rotten Tomatoes).

«Декстер: Новая кровь» (2013-2022)

Сериал «Декстер» о серийном убийце — судебном эксперте выходил на телеканале Showtime в течение восьми сезонов с 2006 по 2013 год. Казалось, что история завершена — но в 2020 году стало известно о разработке девятого сезона в формате мини-сериала. В продолжении, которое вышло в январе 2022 года, актер Майкл Си Холл вернулся к роли Декстера. Через 10 лет после событий первой части он работает в оружейном магазине и возвращается к своему ремеслу, когда в городе происходит ряд загадочных похищений и убийств.

Финальная серия под названием «Грехи отца» стала самым просматриваемым эпизодом канала Showtime за восемь лет (только 9 января ее посмотрели 3 млн человек), в среднем аудитория шоу составила 8 млн зрителей в неделю. Сезон получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes ему дали 76% свежести, а на Metacritic — 61 балл из 100 возможных.

«Секретные материалы» (2002-2016)

Популярный научно-фантастический сериал «Секретные материалы» про агентов ФБР Фокса Малдера (Дэвид Духовны) и Дану Скалли (Джиллиан Андерсон) выходил в 1993-2002 годах в течение девяти сезонов. Затем вышли две полнометражные ленты — «Борьба за будущее» (1998), действие которой происходит между пятым и шестым сезонами, и «Хочу верить» (2008) — ее сюжет разворачивается через шесть лет после финала девятого сезона.

В 2016 году в эфир вышел короткий десятый сезон с Духовны и Андерсон, состоящий из шести эпизодов. Количество зрителей продолжения быстро уменьшалось: первый эпизод посмотрели 21,47 млн пользователей, а до последнего дотянули только 10,9 млн. Критики оставили юбилейному сезону смешанные отзывы. Следующий сезон, который вышел в 2018 году, был встречен критиками более тепло, но количество зрителей заметно уменьшилось — каждую серию смотрели 4-7 млн человек.

«И просто так» (2004-2021)

В 2021 году на стриминговом сервисе HBO Max вышел сериал «И просто так» — продолжение культового «Секса в большом городе». Спин-офф рассказывает о романтической жизни и дружбе трех жительниц Нью-Йорка. В сиквеле к своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Никто не возлагал на проект особых надежд, Ким Кэттролл, к слову, отказалась сниматься с Паркер из-за давнего конфликта. Тем не менее продолжение получило хорошие рейтинги и было официально продлено на новый сезон.

Оригинальный сериал шел на телеканале HBO с 1998 по 2004 год и сделал исполнительниц главных ролей звездами. В 2008 и 2010 годах вышли два полнометражных фильма по мотивам сериала. Затем в течение двух сезонов существовал многосерийный спин-офф «Дневники Кэрри», который, однако, не пользовался успехом у зрителей.

«Сплетница» (2012-2021)

В продолжении сериала о приключениях золотой молодежи Америки герои попадают под влияние социальных сетей. Спустя девять лет на смену персонажам Блейк Лайвли, Лейтона Мистера, Пенна Бэджли и других пришли новые подростки, которые наслаждаются своей юностью и беспечностью. Многие критики остались недовольны проектом, отметив плохую игру актеров и непонимание сценаристами нового поколения. В январе 2023 года HBO Max принял решение закрыть сериал после двух сезонов.

«Метод» (2015-2021)

Продюсерская компания «Среда»

Первый сезон детективного сериала «Метод» с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой стартовал на Первом канале 18 октября 2015 года. Премьера второго сезона была запланирована на ноябрь 2019 года, но была отложена на год и состоялась 8 ноября 2020-го. Последняя серия вышла только 28 марта 2021 года.

Первый сезон, снятый Юрием Быковым, стал хитом и завоевал ряд наград, а второй получил более сдержанные отзывы кинокритиков. Режиссером продолжения стал Александр Войтинский.

«Мажор» (2018-2022)

Продюсерская компания «Среда»

Поклонники «Мажора» ждали четвертый сезон сериала с Павлом Прилучным четыре года. После третьего сезона также вышел полнометражный «Мажор. Фильм», а после четвертого — «Мажор в Сочи».