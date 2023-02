Огромного топляка в сериале The Last of Us создавали без спецэффектов

В пятом эпизоде сериала The Last of Us герои встречаются с огромным и устрашающим топляком. Оказалось, что его сделали без использования компьютерной графики и цифровых спецэффектов. Монстра создала команда специалистов по визуальным эффектам под предводительством Барри Гауэра. В копилке у ребят целых четыре премии «Эмми».