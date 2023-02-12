Стали известны новые детали спин-оффа «Ведьмака» без Геральта

Издание Redanian Intelligence сообщило первые подробности нового спин-оффа «Ведьмака». Сериал получил рабочее название Riff Raff (отбросы) и будет посвящен банде «Крыс».

Фото: CQ CQ

Согласно синопсису, группа из шести подростков-воров планируют свое крупнейшее ограбление, в ходе которого они столкнутся с самым опасным синдикатом королевства. Журналисты полагают, что история развернется до тех событий, когда с «Крысами» странствовала Цири.

Банда дебютировала в четвертой книге из цикла «Ведьмак» под названием «Час Презрения», где по ходу развития событий Цири помогает одному из членов банды сбежать из плена.

Съемки спин-оффа начнутся в апреле 2023 года и продолжатся до сентября в Южной Африке и Латинской Америке. В сезоне будет шесть или восемь эпизодов. Скорее всего, премьеру стоит ожидать в середине 2024 года.