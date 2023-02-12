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12 минут назад

Актёры турецких сериалов помогают пострадавшим при землетрясении

Секрет Фирмы

У миллионов девушек по всему миру появился ещё один повод расстраиваться. Турецкие телеканалы остановили съёмку всех сериалов — и не только потому, что кто-то из команд или студия могли пострадать. Актёры вызвались добровольцами и теперь помогают спасателям по мере возможностей. Там они сейчас нужнее — число погибших в результате землетрясения приблизилось к 30 000.

Актёры турецких сериалов помогают пострадавшим при землетрясении
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Звезда сериала «Полёт птицы» Ибрагим Челиккол сразу вызвался помогать спасателем. Он не постеснялся поработать курьером и теперь доставляет еду и вещи первой необходимости в деревни и сёла, которые пострадали от толчков.

Съёмочные команды тоже не сидят сложа руки. Продюсеры кинокомпании Tims Productions (снимает сериал «Великолепный век») отправились волонтёрами в пострадавшие города, параллельно собирая средства для выживших горожан.

Создатели «Чёрной любви» решили помочь материально — оборудованием. Полевые кухни ушли на обслуживание волонтёров, спасателей и пострадавших горожан. Освещение помогает по ночам спасателям разбирать завалы не в полной темноте, а обогреватели, рации и запасы питания вообще оказались незаменимыми.

Все жители Турция объединились после страшного землетрясения на юго-востоке страны магнитудой в 7,7 балла. В результате погибли уже почти 30 000 человек, а эвакуированы оказались 150 000. Спасатели до сих пор разбирают завалы, находя тела и выживших спустя неделю после трагедии.

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