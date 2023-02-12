Актёры турецких сериалов помогают пострадавшим при землетрясении

У миллионов девушек по всему миру появился ещё один повод расстраиваться. Турецкие телеканалы остановили съёмку всех сериалов — и не только потому, что кто-то из команд или студия могли пострадать. Актёры вызвались добровольцами и теперь помогают спасателям по мере возможностей. Там они сейчас нужнее — число погибших в результате землетрясения приблизилось к 30 000.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Звезда сериала «Полёт птицы» Ибрагим Челиккол сразу вызвался помогать спасателем. Он не постеснялся поработать курьером и теперь доставляет еду и вещи первой необходимости в деревни и сёла, которые пострадали от толчков.

Съёмочные команды тоже не сидят сложа руки. Продюсеры кинокомпании Tims Productions (снимает сериал «Великолепный век») отправились волонтёрами в пострадавшие города, параллельно собирая средства для выживших горожан.

Создатели «Чёрной любви» решили помочь материально — оборудованием. Полевые кухни ушли на обслуживание волонтёров, спасателей и пострадавших горожан. Освещение помогает по ночам спасателям разбирать завалы не в полной темноте, а обогреватели, рации и запасы питания вообще оказались незаменимыми.