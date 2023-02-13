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5 часов назад

Съемки второго спин-оффа «Ведьмака» начнутся в апреле

Чемпионат.com

Издание Redanian Intelligence сообщило, что в скором времени начнутся съёмки второго спин-оффа «Ведьмака». Согласно информации, производство стартует в Южной Африке в апреле и закончится в сентябре 2023 года.

Напомним, что спин-офф посвятят криминальной банде «Крысы». В шоу покажут жизнь банды до встречи с Цири, которая должна произойти в третьем сезоне. А ещё появился синопсис «Крыс».

Шестеро воров-подростков должны полагаться на свои криминальные навыки, планируя крупнейшее ограбление в своей карьере и соперничая с самым опасным преступным синдикатом в королевстве.

Всего в банде будет шесть человек, а Netflix объявил пока что лишь четырёх актёров на ключевые роли. В спин-оффе сыграют Кристелл Элвин, Фабиан МакКаллум, Джульетт Александра и Эгги Адамс.

Даты выхода у спин-оффа нет, а новый сезон «Ведьмака» выйдет летом этого года.

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