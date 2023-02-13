Съемки второго спин-оффа «Ведьмака» начнутся в апреле

Издание Redanian Intelligence сообщило, что в скором времени начнутся съёмки второго спин-оффа «Ведьмака». Согласно информации, производство стартует в Южной Африке в апреле и закончится в сентябре 2023 года.

Напомним, что спин-офф посвятят криминальной банде «Крысы». В шоу покажут жизнь банды до встречи с Цири, которая должна произойти в третьем сезоне. А ещё появился синопсис «Крыс».

Шестеро воров-подростков должны полагаться на свои криминальные навыки, планируя крупнейшее ограбление в своей карьере и соперничая с самым опасным преступным синдикатом в королевстве.

Всего в банде будет шесть человек, а Netflix объявил пока что лишь четырёх актёров на ключевые роли. В спин-оффе сыграют Кристелл Элвин, Фабиан МакКаллум, Джульетт Александра и Эгги Адамс.