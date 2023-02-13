О чем расскажет сериал «Шаляпин»

В понедельник, 13 февраля, выходит многосерийный художественный проект «Шаляпин». Сюжет основан на автобиографических книгах легендарного певца, а также на множестве исторических свидетельств и документов. Центральные темы картины — творческий путь Шаляпина и непростые взаимоотношения артиста с семьёй и двумя главными женщинами его жизни — первой официальной супругой Иолой Торнаги и второй женой Марией Петцольд, с которой певец отправился в эмиграцию.

В понедельник, 13 февраля, к 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина на телеканале «Россия» и видеосервисе Okko выходит сериал о легендарном оперном певце. Художественная картина охватывает солидную часть жизни артиста — с детства, проведённого в Казани, до зрелости, когда имя Шаляпина гремело по всей стране и за её пределами.

Первые эпизоды сериала посвящены ранним годам жизни будущего певца. Отец в исполнении Фёдора Добронравова пытается приобщить мальчика к какому-то делу — отдаёт на обучение к сапожнику, потом устраивает посыльным, но всё безуспешно. Мальчишка живо интересуется театром, даже попадает в хор на постановке «Мефистофеля», из-за чего впоследствии наживает массу неприятностей, но зато отчётливо осознаёт своё предназначение. Так начинается путь великого артиста.

Большое внимание уделяется жизни и работе Шаляпина в Москве и Петербурге — здесь он уже состоявшаяся звезда: его особняк осаждают поклонники, фотокарточки продаются как горячие пирожки, а характер героя оставляет желать лучшего. Вспыльчивый, резкий, временами грубый, но невероятно талантливый артист, чей образ воплотил Александр Горбатов («Тихий Дон», «Молодая гвардия», «Крылья империи»), выглядит как рок-звезда Серебряного века. В нём удивительным образом сочетаются крестьянская прижимистость (герой сходит с экипажа, посчитав, что пять рублей — слишком высокая цена за поездку, а вот три — в самый раз) и щедрость (на деньги Шаляпина живут более трёх десятков артистов, чья звезда уже закатилась). Он глубоко переживает события Кровавого воскресенья, исполняя «Марсельезу» на сцене Большого театра, чем вызывает недовольство чиновников, и даёт бесплатный концерт для рабочих в цирке, нарушая прямой запрет на исполнение «Дубинушки».

Кадр из сериала "Шаляпин"

Шаляпин в фильме выглядит невероятно убедительным и живым — это проявляется в каждом его благородном порыве, колкостях, самовлюблённости, великодушных поступках и самодурстве. Его нельзя назвать однозначно положительным или отрицательным героем, он — артист, который живёт своим делом, но он и звезда с полным набором «заскоков». Так, например, после ночного кошмара перед премьерой «Демона» в Большом театре герой заявляет, что не будет участвовать в постановке, сославшись на больное горло, — во сне голос подвёл, а публика освистала певца и забросала его помидорами.

Под давлением супруги — итальянской балерины Иолы Торнаги (Мария Смольникова), — секретаря и лечащего врача Фёдор соглашается петь, приезжает в театр и тут же провоцирует конфликт с дирижёром, снисходительно объясняя тому, что «уже всё отрепетировал с оркестром и сделал пометки в нужных местах». Громогласный успех выступления завершается сценой, где Шаляпина на руках выносят из театра.

Несколько тягостное впечатление складывается от взаимоотношений Шаляпина с женой. Иола — бывшая балерина из Милана (стоит сделать реверанс в сторону Смольниковой, её итальянский акцент и манеры в фильме просто безукоризненны), которая бросила карьеру ради любимого мужчины, стала его женой и многодетной матерью. Героиня изо всех сил пытается находить общий язык с мужем, чей тяжёлый характер усугубляется «звёздной болезнью», а любовные похождения (безосновательно на первых порах) смакуются бульварной прессой. Конфликты становятся неотъемлемой частью супружеской жизни, Шаляпин всё меньше времени проводит дома, а через какое-то время влюбляется в собственную поклонницу — Марию Петцольд (Юлия Снигирь) и начинает жить на две семьи в двух городах.

«Живые» выступления Шаляпина в ленте — это отдельный повод для восторга. Сценография, костюмы, грим, работа Александра Горбатова восхитительны. Кроме того, образ Шаляпина не мог быть завершён без великолепного голоса. И этот голос нашли — все арии легендарного баса в картине исполнил один из лучших отечественных оперных певцов современности Ильдар Абдразаков. Причём, работа была комплексной: сначала записали партии, под которые на съёмках работал Горбатов, а впоследствии Абдразаков перезаписал все необходимые фрагменты, основываясь на видеозаписях Горбатова и расставляя необходимые акценты, в зависимости от мимики и артикуляции актёра.

Отдельного упоминания заслуживает титаническая работа художников картины — Москва и Петербург выглядят максимально аутентично заявленной эпохе, нет ощущения фальши и неправильности, интерьеры и экстерьеры выполнены на высочайшем уровне. Всего в фильме задействованы более 130 съёмочных площадок — в обеих столицах, Нижнем Новгороде, Костроме и других городах. Съёмки также проходили в Большом, Александринском, Мариинском театрах, доме-музее и музее усадьбе Шаляпина. Костюмы и грим также на высоте, хотя и не без оговорок. Всё же слишком чистыми и аккуратными выглядят наряды рабочих в сцене цирка, да и причёски у некоторых получились слишком современными, но на фоне всей проделанной грандиозной работы эти недочёты — совсем уж мелочь.