Сериал по The Last of Us обойдет "Дом Дракона" по рейтингам

Еженедельный рейтинг потокового вещания Nielsen подвел промежуточные итоги смотрения сериала "Одни из нас" по игре The Last of Us.

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С момента премьеры зрители уделили ему 223 млн минут своего времени. Как сообщает Variety, другой хит HBO "Дом Дракона" собрал 327 млн минут просмотров.

То есть шоу, которое не покрыто славой своего сверхпопулярного предшественника и форой на старте, отстает на 100 млн минут. У экспертов практически нет сомнений, что "Одни из нас" преодолеют эту планку.