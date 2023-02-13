Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
3 часа назад

Эксперты: Сериал по The Last of Us обойдет "Дом Дракона" по рейтингам

Российская Газета

Еженедельный рейтинг потокового вещания Nielsen подвел промежуточные итоги смотрения сериала "Одни из нас" по игре The Last of Us.

Сериал по The Last of Us обойдет "Дом Дракона" по рейтингам
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

С момента премьеры зрители уделили ему 223 млн минут своего времени. Как сообщает Variety, другой хит HBO "Дом Дракона" собрал 327 млн минут просмотров.

То есть шоу, которое не покрыто славой своего сверхпопулярного предшественника и форой на старте, отстает на 100 млн минут. У экспертов практически нет сомнений, что "Одни из нас" преодолеют эту планку.

Ранее сообщалось, что к четвертому эпизоду аудитория в день премьеры достигла 7,5 млн зрителей, тогда как первую посмотрели 4,7 млн зрителей.

Сериалы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители