Звезда «Универа» высказался о продолжении сериала

Актер Алексей Гаврилов оценил продолжение сериала «Универ. Новая общага». По словам артиста, проект оказался менее успешным, чем оригинальный ситком.

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Гаврилов снимался в сериале «Универ», который выходил на экраны с 2008 по 2011 год. Актер считает, что этот проект был более успешным, чем следующие сезоны под названием «Универ. Новая общага».

«В этом феномен нашего маленького сериальчика, который начинался с пилотов в каком-то офисном здании: мы делали его искренне. А вот "Универ. Новую общагу" продюсеры и актеры делали уже немножечко за деньги», — цитирует Гаврилова NewInform.