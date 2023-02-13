Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
2 часа назад

Звезда «Универа» Алексей Гаврилов высказался о продолжении сериала

Слово и Дело

Актер Алексей Гаврилов оценил продолжение сериала «Универ. Новая общага». По словам артиста, проект оказался менее успешным, чем оригинальный ситком.

Звезда «Универа» высказался о продолжении сериала
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Гаврилов снимался в сериале «Универ», который выходил на экраны с 2008 по 2011 год. Актер считает, что этот проект был более успешным, чем следующие сезоны под названием «Универ. Новая общага».

«В этом феномен нашего маленького сериальчика, который начинался с пилотов в каком-то офисном здании: мы делали его искренне. А вот "Универ. Новую общагу" продюсеры и актеры делали уже немножечко за деньги», — цитирует Гаврилова NewInform.

Звезда «Универа» Гаврилов в ходе интервью также высказал свое отношение к спецоперации. Актер сообщил, что поддерживает миссию российских властей и считает, что СВО надо было начать еще в 2014 году.

Сериалы,Алексей Гаврилов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители