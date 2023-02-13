Педро Паскаль пожаловался на свой шлем в сериале «Мандалорец»

Ирония в том, что вы не можете видеть выражение лица мандалорца, потому что шлем полностью погружает вас в мир и мгновенно заставляет персонажа казаться настоящим. Но в нём ни черта не видно! Периферического обзора в этом шлеме нет. Если у меня под ногами будет яма, то я в неё провалюсь.