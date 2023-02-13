Дженна Ортега против любовных историй во втором сезоне «Уэнсдей»

Актеры сериала «Уэнсдей» начинают все чаще обсуждать второй сезон. Теперь о новых эпизодах высказалась звезда шоу Дженна Ортега. В беседе с Variety подтвердила, что ничего не знает о новом сезоне, но высказалась о своих ожиданиях.
Актриса хотела бы увидеть историю про развитие и переживания ее героини, а не сюжет про любовные треугольники.
"В сериале возможно все. Мы еще не говорили о режиссуре, но мне кажется, что во втором сезоне Уэнсдей стоит взять время для одиночества. Она недавно потерпела фиаско с мужчинами, ей нужно немного отвлечься. Я бы не стала ни с кем встречаться, если бы прошла через такое" — рассказала Дженна Отрега.
Ранее сценарист «Уэнсдей» Альфред Гоф заявил, что новые эпизоды сфокусируются на дружбе и немного больше раскроют отношения главной героини с ее матерью Мартишей. Кроме того, в шоу вернется Хантер Дуэн в роли Тайлера Галпина.
7 января сервис Netflix продлил «Уэнсдей» на второй сезон. У него пока нет даты выхода, но, вероятно, премьеру стоит ожидать не раньше 2024 года.