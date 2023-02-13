Дженна Ортега против любовных историй во втором сезоне «Уэнсдей»

"В сериале возможно все. Мы еще не говорили о режиссуре, но мне кажется, что во втором сезоне Уэнсдей стоит взять время для одиночества. Она недавно потерпела фиаско с мужчинами, ей нужно немного отвлечься. Я бы не стала ни с кем встречаться, если бы прошла через такое" — рассказала Дженна Отрега.