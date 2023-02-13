Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
2 часа назад

Дженна Ортега против любовных историй во втором сезоне «Уэнсдей»

Cq.ru

Актеры сериала «Уэнсдей» начинают все чаще обсуждать второй сезон. Теперь о новых эпизодах высказалась звезда шоу Дженна Ортега. В беседе с Variety подтвердила, что ничего не знает о новом сезоне, но высказалась о своих ожиданиях.

Дженна Ортега против любовных историй во втором сезоне «Уэнсдей»
Фото: Cq.ruCq.ru

Актриса хотела бы увидеть историю про развитие и переживания ее героини, а не сюжет про любовные треугольники.

"В сериале возможно все. Мы еще не говорили о режиссуре, но мне кажется, что во втором сезоне Уэнсдей стоит взять время для одиночества. Она недавно потерпела фиаско с мужчинами, ей нужно немного отвлечься. Я бы не стала ни с кем встречаться, если бы прошла через такое" — рассказала Дженна Отрега.

Ранее сценарист «Уэнсдей» Альфред Гоф заявил, что новые эпизоды сфокусируются на дружбе и немного больше раскроют отношения главной героини с ее матерью Мартишей. Кроме того, в шоу вернется Хантер Дуэн в роли Тайлера Галпина.

7 января сервис Netflix продлил «Уэнсдей» на второй сезон. У него пока нет даты выхода, но, вероятно, премьеру стоит ожидать не раньше 2024 года.

Сериалы,Дженна Ортега,Альфред Гоф,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители