Расписание выхода серий «Фишера» про страшного маньяка СССР

8 февраля стартовал российский мрачный сериал «Фишер», рассказывающий об одном из самых страшных маньяков СССР. Первую серию уже можно посмотреть на More.tv или Wink. Новые эпизоды шоу будут выходить постепенно — раз в неделю.

Следующая серия ожидается уже завтра, а третий эпизод выйдет 22-го числа. Ниже собрали для вас полное расписание выхода серий шоу.

Первая серия — 8 февраля

Вторая серия — 15 февраля

Третья серия — 22 февраля

Четвёртая серия — 1 марта

Пятая серия — 8 марта

Шестая серия — 15 марта

Седьмая серия — 22 марта

Восьмая серия — 29 марта