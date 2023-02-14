Расписание выхода серий «Фишера» про страшного маньяка СССР

8 февраля стартовал российский мрачный сериал «Фишер», рассказывающий об одном из самых страшных маньяков СССР. Первую серию уже можно посмотреть на More.tv или Wink. Новые эпизоды шоу будут выходить постепенно — раз в неделю.
Следующая серия ожидается уже завтра, а третий эпизод выйдет 22-го числа. Ниже собрали для вас полное расписание выхода серий шоу.
Первая серия — 8 февраля
Вторая серия — 15 февраля
Третья серия — 22 февраля
Четвёртая серия — 1 марта
Пятая серия — 8 марта
Шестая серия — 15 марта
Седьмая серия — 22 марта
Восьмая серия — 29 марта
В центре истории шоу оказываются три следователя, которым предстоит остановить Фишера и наладить отношения друг с другом. Их роли исполнили Иван Янковский, Александр Яценко и Саша Бортич.