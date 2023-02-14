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2 часа назад

Создатель «Мандалорца» рассказал, появится ли Грогу в других проектах по «Звёздным войнам»

Чемпионат.com

Недавно создатель «Мандалорца» Джон Фавро пообщался с журналистом Variety и рассказал, появится ли всеми любимый персонаж шоу Грогу в других проектах по «Звёздным войнам». Фавро отметил, что всё зависит от аудитории.

Появится ли Грогу из "Мандалорца" в других проектах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Джона, возможность создать какую-либо историю и внедрить в неё персонажей есть всегда. Главное, чтобы у этого был отклик.

Всегда есть возможность что-то сделать, когда у вас есть набор персонажей и историй, с которыми связаны люди. Marvel делает это довольно эффективно. Вопрос в том, сколько нужно потратить на это времени и нужно ли это аудитории.

Грогу или малыш Йода определённо повлиял на успех «Мандалорца». Помимо того, что этот проект сам по себе отличный, его сопровождает такое милое существо.

Третий сезон «Мандалорца» стартует 1 марта на Disney+.

Сериалы,Джон Фавро,
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