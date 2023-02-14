Актриса Лиза Арзамасова стала широко известна публике после выхода ситкома «Папины дочки», где она исполнила роль Галины Сергеевны. В своих соцсетях артистка поделилась роликом со съемок нового сезона.

На видео Арзамасова запечатлена со своими киношными племянницами. Они исполняют ставшую главной песней сериала композицию Uma2rman. Также артистка вместе с сестрами по проекту станцевала знаменитую связку Галины Сергеевны.

Напомним, работа над продолжением популярного сериала началась в конце января. Премьера многосерийного шоу ожидается 20 ноября 2023 года .