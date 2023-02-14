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58 минут назад

Актриса Лиза Арзамасова показала видео со съемок новых "Папиных дочек"

Катерина Саломе

Актриса Лиза Арзамасова стала широко известна публике после выхода ситкома «Папины дочки», где она исполнила роль Галины Сергеевны. В своих соцсетях артистка поделилась роликом со съемок нового сезона.

На видео Арзамасова запечатлена со своими киношными племянницами. Они исполняют ставшую главной песней сериала композицию Uma2rman. Также артистка вместе с сестрами по проекту станцевала знаменитую связку Галины Сергеевны.

Что известно о новом сезоне сериала «Папины дочки»

Напомним, работа над продолжением популярного сериала началась в конце января. Премьера многосерийного шоу ожидается 20 ноября 2023 года .

Ранее мы писали о том, что Мельникова объяснила, почему ее не будет в новом сезоне «Папиных дочек».

Сериалы,Видео,Папина дочка,
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