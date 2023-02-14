Сериал «Фишер» отлично стартовал на ТВ

Делимся впечатлениями от первой серии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Фильмы и сериалы про маньяков и серийных убийц всегда пользовались популярностью. Оно и неудивительно — людям интересно узнать истории таких страшных людей, которые принесли страдания десяткам человек.

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Только за последние два года вышло три проекта про серийных убийц: сериал «Чикатило», фильм «Добрый медбрат» и шоу Netflix про Джеффри Дамера.

А недавно стартовал «Фишер». Мы посмотрели первую серию и делимся впечатлениями.

О чём «Фишер»?

Сюжет рассказывает о поимке Головкина Сергея Александровича, который получил прозвище Фишер. Маньяк действовал с 1986 по 1992 год. За это время он совершил 11 доказанных жестоких убийств, однако следствие считает, что Головкин забрал жизни более чем у 40 человек.

В шоу показали самую первую жертву Фишера и последующие убийства. Как и в случае с «Чикатило» Сарика Андреасяна, большое внимание уделяется именно процессу расследования и внутренним переживаниям героев. На протяжении сериала персонажи будут сталкиваться с новыми убийствами и пытаться поймать преступника.

Начало расследования

Начался эпизод мрачно. В тёмном лесу неизвестный мужчина несёт на руках окровавленное тело мальчика Андрея — с этого и начинается череда убийств Фишера. Единственным свидетелем стал Игорь, который в ужасе вернулся домой и рассказал обо всём родителям. Как это часто бывает, взрослые списывают всё на яркую фантазию ребёнка и не желают его слушать.

Далее нас знакомят с самым ярким и интересным персонажем — следователем Евгением Боковым из Ростова. Сыгравший его Иван Янковский блестяще справился с ролью. Из Бокова получился сквернословный и жёсткий человек, но зато профессионал своего дела. Персонаж вынужден оставить свою больную жену, чтобы начать расследование дела в Москве — Бокова вызывают как раз из-за убийства мальчика.

Кадр из сериала

По ходу сюжета Боков знакомится с молодым следователем Натальей Добровольской — её сыграла Александра Бортич. Евгений скептически настроен к работе с Натальей, поскольку не видит в ней профессионала. А ещё потому что она женщина.

Не знаю для чего, но Бокова выставляют откровенным сексистом, и смотрится это в таком сериале неуместно. Из-за этого персонаж Бортич не вызывает ярких впечатлений. Она просто существует в серии, помогает раскрыть дело и доказать, что способна хотя бы на что-то.

Боков показывает всем, что он действительно отличный следователь. Под его руководством процесс начинает сдвигаться с мёртвой точки, и создаётся ощущение, что, кроме него, выйти на настоящего убийцу больше не хочет никто. Об этом говорит и другой интересный момент — в убийстве Андрея обвиняют его отца.

Как отметили в сериале, по статистике преступления совершают именно родственники жертвы. Добровольская весь эпизод считает, что Андрея убил его отец, с чем категорически не согласен Боков. Позже выяснится, что у мужчины было алиби, убить ребёнка он точно не мог, а значит, маньяк всё ещё на свободе.

Ближе к концу эпизода нас знакомят с ещё одним героем — добродушным Валерием Козыревым, которого сыграл Александр Яценко. Он выступает полной противоположностью Бокова. Отныне эти три персонажа будут неразрывно связаны друг с другом. Именно им предстоит распутать череду убийств и остановить Фишера.

После знакомства со всеми героями в конце первой серии показали, что Фишер успел совершить второе убийство. Судя по всему, именно с него и начнётся второй эпизод. Маньяка пытались поймать на протяжении нескольких лет, поэтому в шоу, вероятно, будут происходить временные скачки.

Впечатления от «Фишера»

Первая серия получилась отличной. Мрачная атмосфера идёт шоу на пользу и даже навевает депрессивное настроение. С первых же кадров создатели сериала дают понять, что в нём не будет места лёгкому юмору — и это цепляет. Всё же история посвящена страшному советскому маньяку, унёсшему 11 жизней.

Хотя даже при таком раскладе создатели зачем-то делают из Бокова женоненавистника, который не верит в свою коллегу Добровольскую. Авторы уж слишком типично и стереотипно показали образ сурового следователя, который никого ни во что не ставит, тем более женщин. И это при том, что у него есть супруга!

После просмотра создаётся ощущение, что «Фишер» посвящён не столько страшному маньяку, сколько людям и самому обществу. Каждый из трёх героев далёк от идеала, у каждого есть собственные демоны, но у них общая цель — остановить убийцу. Интересно показаны и правоохранительные органы, которые хотят обвинить кого удобно, лишь бы поскорее закрыть дело и выслужиться перед начальством.

Кадр из сериала

Финал шоу мы все знаем. Фишера поймают, судят и казнят. У таких проектов есть одна проблема — никакой интриги в них нет, исход известен, но зато создатели сериала погружают зрителя в мрачную атмосферу СССР и показывают отнюдь не лучших героев.

Где смотреть?