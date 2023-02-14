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1 час назад

Главная премьера февраля: почему нужно смотреть сериал «Ты»

Мира Маркина

Состоялась долгожданная премьера четвертого сезона (точнее, первой его части) сериала «Ты», который рассказывает о психопате Джо Голдберге, преследующем симпатичных ему девушек. Стоит ли проект потраченного времени и во что на этот раз вляпается главный герой, читайте в материале «Рамблера».

Главная премьера февраля: почему нужно смотреть сериал «Ты»
Фото: Кадр из сериала "Ты"Кадр из сериала "Ты"

В четвертом сезоне Джо меняет не только город, но и страну, и из солнечной Калифорнии перебирается в дождливый Лондон, где ему каким-то образом удается получить работу профессора в местном университете. Зовут его на этот раз Джонатан Мур. Судя по трейлеру, создатели четвертого сезона взяли все лучшее из трех предыдущих. Здесь и новая одержимость Джо, и его страсть из прошлого, и, конечно, новые жертвы. Что интересно: в четвертом сезоне Голдберг и сам станет жертвой преследований анонимного сталкера.

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В одном из интервью исполнитель главной роли Пенн Бэджли еще больше подогрел интерес к новым эпизодам, заявив: «Тон будет схожим, но формат станет новым. Мы немного сменили жанр и думаю, это сработает». Актер также признался, что по его просьбе сценаристы сократили количество сцен сексуального характера.

Премьера финальных серий нового сезона состоится уже 9 марта, тогда-то мы и узнаем, что же станет с главным героем проекта.

Кадр из сериала "Ты"

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Напомним, сериал «Ты» основан на одноименном романе Кэролайн Кепнес и адаптирован для Netflix Грегом Берланти («Ривердэйл») и Серой Гэмбл («Сверхъестественное»). Первый сезон был посвящен начинающей писательнице Бек, которая знакомится с менеджером книжного магазина Джо Голдбергом. Он влюбляется в нее с первого взгляда и начинает одержимую слежку за девушкой, чтобы убедиться, что она «та самая». Романтическая история уже в первом эпизоде перерастает в триллер, когда становится понятно, что Джо готов устранить любое препятствие, стоящее на его пути. В последующих сезонах у главного героя, помимо Бек, будут и другие одержимости, одна из которых даже приведет к созданию семьи. Третий сезон заканчивается для Голдберга пожаром и инсценировкой собственной смерти.

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