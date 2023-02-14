Вышел тизер последнего сезона "Теда Лассо"

На YouTube-канале Apple TV появился трейлер третьего сезона сериала "Тед Лассо". Он выйдет 15 марта и станет для шоу последним.
В ролике основные герои шоу делают плакаты со словом "Believe" ("Верю") - каждый в своем стиле. В конце они заменяют надписи с именами игроков над их кабинками.
"Тед Лассо" начал выходить в 2020 году и был дважды отмечен премией "Эмми" как лучший комедийный сериал. Исполнитель главной роли Джейсон Судейкис в 2021 и 2022 году завоевал "Золотой глобус" как лучший актер в комедийном сериале.