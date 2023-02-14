Повзрослевшая Пуговка снимется в новых "Папиных дочках"

Актриса Екатерина Старшова вернется к роли Пуговки в новом сезоне сериала "Папины дочки". Об этом сообщили в онлайн-кинотеатре START.

Фото: Онлайн-кинотеатр START / телеканал СТС Онлайн-кинотеатр START / телеканал СТС

В новом сезоне приняли участие почти все актеры, ранее игравшие в сериале, кроме Анастасии Сиваевой и Дарьи Мельниковой, которые исполняли роли Даши и Жени.