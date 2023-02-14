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59 минут назад

Повзрослевшая Пуговка снимется в новых "Папиных дочках"

Мира Маркина

Актриса Екатерина Старшова вернется к роли Пуговки в новом сезоне сериала "Папины дочки". Об этом сообщили в онлайн-кинотеатре START.

Повзрослевшая Пуговка снимется в новых "Папиных дочках"
Фото: Онлайн-кинотеатр START / телеканал СТСОнлайн-кинотеатр START / телеканал СТС

В новом сезоне приняли участие почти все актеры, ранее игравшие в сериале, кроме Анастасии Сиваевой и Дарьи Мельниковой, которые исполняли роли Даши и Жени.

Создатели "Папиных дочек" запланировали выход 20 новых серий. Сюжет разворачивается вокруг Веника, который повторил судьбу отца семейства Сергея Васнецова. Главного героя оставила Даша, и теперь он один воспитывает четырех дочерей.

Нонна Гришаева поделилась кадрами со съемок "Папиных дочек"

Ранее Мельникова объяснила, почему ее не будет в новом сезоне "Папиных дочек".

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