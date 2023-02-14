Cпин-офф "Бриджертонов" о королеве Шарлотте выйдет 4 мая

Сериал будет рассказывать о молодости королевы Шарлотты и ее отношениях с Георгом III. Отметим, что расовое разнообразие вызывало недовольство зрителей с самого старта шоу, особенно явно неаристократический образ королевы.

Напомним, действие происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства, в основе сюжета - многочисленные романы Джулии Куинн. Помимо восьми книг, по одной на каждого из отпрысков семьи (по каждой из которых может быть снят целый сезон), в цикле есть еще и приквел "Роксби" (это еще 4 книги).