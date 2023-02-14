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1 час назад

Данила Козловский остался в одних очках на съемках сцены для нового сериала

Слово и Дело

Известный российский актер Данила Козловский предстал на съемках в новом сериале в откровенном образе. Из вещей на артисте были только очки.

Козловский остался без одежды на съемках нового сериала
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Голого Козловского зрители увидели в сериале «13 клиническая». В нем актер сыграл главную роль хирурга Кирилла Акиньшина. В одной из серий персонаж оказывается без одежды в кабинете, прикрывая рукой мужское достоинство.

Отметим, что по сюжету врач устраивается на работу в больницу, где медики сталкиваются с паранормальными явлениями. Чтобы разобраться, кто на стороне добра, а кто на стороне зла, Акиньшину и его коллегам требуется время и изучение истории болезней.

Сериалы,Данила Козловский,
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