Козловский остался без одежды на съемках нового сериала

Известный российский актер Данила Козловский предстал на съемках в новом сериале в откровенном образе. Из вещей на артисте были только очки.

Голого Козловского зрители увидели в сериале «13 клиническая». В нем актер сыграл главную роль хирурга Кирилла Акиньшина. В одной из серий персонаж оказывается без одежды в кабинете, прикрывая рукой мужское достоинство.

Отметим, что по сюжету врач устраивается на работу в больницу, где медики сталкиваются с паранормальными явлениями. Чтобы разобраться, кто на стороне добра, а кто на стороне зла, Акиньшину и его коллегам требуется время и изучение истории болезней.