Почему стоит смотреть сериал «Агентство “Локвуд и компания”»

Город наводнён призраками, а видят их только дети… Что делать? Конечно же, обратиться в организацию «Локвуд и Компания».

27 января на Netflix вышло новое шоу под названием «Агентство „Локвуд и компания“» (Lockwood & Co) по одноимённой серии книг Джонатана Страуда.

Тлум.Ру посмотрел новинку и рассказывает, почему обратить внимание на этот сериал стоит и детям, и взрослым, похоже ли шоу на книги-первоисточники и как далеко отошли создатели от книжного канона.

О чём сериал?

«Агентство „Локвуд и компания“» рассказывает историю шестнадцатилетней Люси — она живёт в Британии, страдающей от нашествия призраков, вылезающих по ночам и нападающих на простых жителей.

Духов могут видеть только дети, поэтому самые талантливые лондонские подростки каждую ночь отправляются навстречу опасности, пока взрослые запираются в домах и защищаются солью и железом.

Благодаря таланту слышать призраков Люси попадает в академию, где тренируют и обучают способных детей и подростков, однако из-за инцидента, произошедшего на третьем году обучения, она покидает своего наставника и отправляется в Лондон. Там девушка попадает в независимое агентство «Локвуд и компания», которым управляют Энтони Локвуд и Джордж Карим. Вместе им предстоит разгадать тайну, которая изменит ход истории.

Почему стоит посмотреть?

Сериал по книгам Книги Джонатана Страуда могут читать как дети, так и взрослые — то же можно сказать и о сериале. Это увлекательное, держащее в напряжении приключение, в котором смешались мистика, детектив, подростковая драма, юмор и немного — совсем капелька — романтики.

В сериале чувствуется особая атмосфера небольшого агентства, уют лондонского домика и пугающая мистика заражённых призраками мест.

Новые лица

В сериале снимаются юные актёры Руби Стоукс, Кэмерон Чепмен, Али-Хаджи Хешмати: они пока не известны миру, но уже кажутся многообещающими. Им удалось достоверно передать характеры своих персонажей на экране, и они действительно выглядят как подростки — в отличие от того, что мы видим в большинстве молодёжных шоу.

Яркие герои

Каждый из троицы агентства «Локвуд и компания» — уникальная личность, и создателям сериала успешно удалось передать все их особенности.

Люси Карлайл — немного сварливая и мрачноватая девушка, детство которой прошло в борьбе с призраками.

Энтони Локвуд — легкомысленный на первый взгляд юноша, скрывающий мрачные тайны своего прошлого.

Джордж Карим — мозг команды, очень смышлёный, но не слишком уверенный в себе парень, обожающий поесть. И это даже не все персонажи — в сериале множество второстепенных героев, которые влияют на историю, и никогда не понятно, кто окажется союзником, а кто — врагом.

Увлекательный сюжет

Несмотря на то, что создатели сериала поместили в восемь серий первого сезона сразу две книги, сюжет не кажется чересчур усложнённым или, наоборот, чрезмерно ускоренным. Конечно, некоторые книжные моменты были упущены, зато во всех остальных режиссёры постарались соблюсти баланс с первоисточником.

За сражениями, детективными расследованиями и тайными вылазками интересно наблюдать — а они, в свою очередь, грамотно перемежаются со сценами выяснения отношений, историями о прошлом и драмах. Получается приятный и увлекательный винегрет, в котором каждый найдёт что-то своё.

Важный посыл

Даже в подростковых историях о борьбе с потусторонним найдётся место действительно важным и серьёзным вещам.

Так, «Агентство „Локвуд и компания“» рассказывает о том, как тяжело бывает взрослеть в действительно непростых обстоятельствах, особенно когда вся ответственность за жизнь целой страны лежит на детях.

А ещё о том, что талант — не всегда благо, а иногда он может обернуться настоящим проклятием. Лишиться его с достоинством, не потеряв себя — не самая простая задача.

А что по минусам?

Без них тоже не обошлось, хотя нам очень хочется хвалить это шоу. В первую очередь это, конечно, упущение некоторых действительно важных моментов из книг — например, история Кум Кери Холла в первоисточнике куда более пугающая — и увлекательная.

Графика тоже местами хромает: призраки зачастую выглядят так, будто их в сериал заманили как минимум из шоу начала нулевых. Тут, конечно, сыграл свою роль низкий бюджет — будем надеяться, что Нетфликс выделит создателям побольше средств во втором сезоне.

Стоит ли смотреть?

Смотреть однозначно стоит — как минимум, потому что во время просмотра вам точно захочется влиться в компанию обаятельных агентов, поохотиться на призраков и раскрыть парочку тайн.