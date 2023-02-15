Началась работа над сериалом «Город Брежнев»

Авторы экранизации романа лауреата премии «Большая книга» Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев» сообщили о подготовке к съёмкам восьмисерийного проекта, запланированным на лето 2023 года.
Действие ленты развернётся в 1980-х в городе Брежневе (Набережные Челны), где орудуют организованные преступные группировки, а также подростковые банды. По словам авторов ленты, особое внимание в ней будет уделено быту героев, их взаимоотношениям с окружающими, а также жизни в маленьком городе в те годы в целом.
Сценаристом выступил Алексей Рыбин — бывший участник группы «Кино», автор проектов «Казак», «Русский дубль» и «Скоро всё кончится». Продюсировать экранизацию будут Инесса Юрченко и Сергей Щеглов, работавшие над сериалами «Первый отдел» и «Невский».