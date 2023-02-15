Началась работа над сериалом «Город Брежнев»

Действие ленты развернётся в 1980-х в городе Брежневе (Набережные Челны), где орудуют организованные преступные группировки, а также подростковые банды. По словам авторов ленты, особое внимание в ней будет уделено быту героев, их взаимоотношениям с окружающими, а также жизни в маленьком городе в те годы в целом.