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4 часа назад

Началась работа над сериалом «Город Брежнев»

RT на русском

Авторы экранизации романа лауреата премии «Большая книга» Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев» сообщили о подготовке к съёмкам восьмисерийного проекта, запланированным на лето 2023 года.

Началась работа над сериалом «Город Брежнев»
Фото: unsplashunsplash

Действие ленты развернётся в 1980-х в городе Брежневе (Набережные Челны), где орудуют организованные преступные группировки, а также подростковые банды. По словам авторов ленты, особое внимание в ней будет уделено быту героев, их взаимоотношениям с окружающими, а также жизни в маленьком городе в те годы в целом.

Сценаристом выступил Алексей Рыбин — бывший участник группы «Кино», автор проектов «Казак», «Русский дубль» и «Скоро всё кончится». Продюсировать экранизацию будут Инесса Юрченко и Сергей Щеглов, работавшие над сериалами «Первый отдел» и «Невский».

Сериалы,Шамиль Идиатуллин,Алексей Рыбин,Сергей Щеглов,
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