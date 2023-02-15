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1 час назад

Четвертый сезон сериала "Ты" мощно стартовал в премьерную неделю

Российская Газета

Первая неделя для четвертого сезона сериала "Ты" (You) с Пенном Бэджли стала довольно успешной. Пять эпизодов с 9 февраля набрали на Netflix 92,1 млн часов просмотров. Еще пять эпизодов выйдут 9 марта.

Как сообщает Deadline, эпизоды вошли в десятку лучших в 90 странах. Подписчики также пересмотрели третий (11,44 млн часов) и первый сезоны (19,24 млн часов) шоу.

В основу сюжета сериала лег бестселлер Кэролайн Кепнес. В четвертом сезоне герой меняет имя, теперь он преподаватель Джонатан Мур, а также место - переезжает в Лондон. Судя по всему, он находит себе новый объект для одержимости (читай - жертву).

Сериалы,Видео,Netflix,
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