Первая неделя для четвертого сезона сериала "Ты" (You) с Пенном Бэджли стала довольно успешной. Пять эпизодов с 9 февраля набрали на Netflix 92,1 млн часов просмотров. Еще пять эпизодов выйдут 9 марта.

Как сообщает Deadline, эпизоды вошли в десятку лучших в 90 странах. Подписчики также пересмотрели третий (11,44 млн часов) и первый сезоны (19,24 млн часов) шоу.