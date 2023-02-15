Названа дата съемок второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Съемки «Игра в кальмара 2» начнутся летом, и, вероятно, продлятся около 10 месяцев. Мы работали над 1-м сезоном около 10 месяцев, но это было с задержками, вызванными COVID-19. Учитывая, что 2 сезон будет масштабнее, на его завершение, вероятно, уйдет столько же времени.