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41 минуту назад

Названа дата съемок второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Cq.ru

Актер Ли Джон Джэ в интервью южнокорейскому изданию Ilgan Sports рассказал, когда начнутся съемки второго сезона сериала «Игра в кальмара».

Названа дата съемок второго сезона сериала «Игра в кальмара»
Фото: Cq.ruCq.ru

По его словам, над продолжением популярной дорамы начнут работать уже этим летом.

Съемки «Игра в кальмара 2» начнутся летом, и, вероятно, продлятся около 10 месяцев. Мы работали над 1-м сезоном около 10 месяцев, но это было с задержками, вызванными COVID-19. Учитывая, что 2 сезон будет масштабнее, на его завершение, вероятно, уйдет столько же времени.

Ли Джон Джэ, сыгравший Сон Ки Хун в сериале «Игра в кальмара» является самым успешным и популярным сериалом на Netflix. За первый месяц в прокате он собрал более 1,65 млрд часов просмотра.

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