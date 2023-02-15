Звезда «Полового воспитания» заявила о готовности покинуть сериал

Франко-британская актриса Эмма Маки заявила о готовности покинуть сериал «Половое воспитание» (Sex Education). Интервью с ней было опубликовано на сайте Total Film.

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Одна из главных звезд шоу, запомнившаяся по роли Мейв, посчитала странным год из года возвращаться к роли подростка. «Мы играем 17-летних, а нам всем почти 30, это немного странно. Это благословение, потому что это площадка для старта, это то, что дало нам разные возможности, но я хочу изящно уйти», — сказала артистка.

Маки подчеркнула, что проект стал настоящей школой буквально для всех актеров. Она считает, что эта работа сделала их сильнее.

Ранее актер Ншути Гатва также намекнул на уход из проекта. В своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он написал: «Последний день. Последний раз. Пока, малыши. Спасибо вам за все уроки и за всю силу». Его коллега Эйми Лу Вуд ответила в комментариях, что у нее «болит сердце» из-за таких новостей.