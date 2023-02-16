Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Почка»

Операция главной героини Наташи Кустовой в первом сезоне прошла успешно — в Хорватии девушке пересадили почку мамы Миши, бывшего соседа по диализу. Однако теперь Наташа мучается от навязчивых видений и непреодолимой страсти к Мише. Возвращаться в Россию девушке нельзя, так как там у неё проблемы с законом. Но переживания за Михаила становятся невыносимыми, и она всё же решает поехать в Москву и помочь ему. Вскоре Кустова узнаёт, что у Миши всё хорошо: он женат и не хочет иметь дело с Наташей. Миша планирует дождаться своей очереди за донорской почкой. Перед ним в списке — 70 человек. Наташа решает помочь всем пациентам до Миши, чтобы объект её страсти наконец получил свою легальную операцию.