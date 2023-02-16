Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Почка»

Показ второго сезона авантюрной комедии «Почка» с Любовью Аксёновой в главной роли стартует 8 марта в онлайн-кинотеатре KION. Главная героиня на этот раз будет искать 70 почек. Режиссёром проекта по-прежнему выступает Мария Шульгина.
Операция главной героини Наташи Кустовой в первом сезоне прошла успешно — в Хорватии девушке пересадили почку мамы Миши, бывшего соседа по диализу. Однако теперь Наташа мучается от навязчивых видений и непреодолимой страсти к Мише. Возвращаться в Россию девушке нельзя, так как там у неё проблемы с законом. Но переживания за Михаила становятся невыносимыми, и она всё же решает поехать в Москву и помочь ему. Вскоре Кустова узнаёт, что у Миши всё хорошо: он женат и не хочет иметь дело с Наташей. Миша планирует дождаться своей очереди за донорской почкой. Перед ним в списке — 70 человек. Наташа решает помочь всем пациентам до Миши, чтобы объект её страсти наконец получил свою легальную операцию.
По словам авторов сериала, во втором сезоне героиня Любови Аксёновой будет учиться любить. Ей предстоит понять, что такое здоровые взаимоотношения без манипуляций, шантажа и других хитростей.
«Наташа — своего рода социальный маг. Её пожелания и цели для достижения — это только вопрос времени. Во втором сезоне Наташа сталкивается с тем, что желаемым становится тот, кто никак не поддаётся её магии. В результате Наташа так сильно старается, что начинает совершать неожиданные для себя поступки, которые круто меняют её жизнь», — рассказала Любовь Аксёнова.
Съёмочная группа продолжит развивать основную тему проекта — отчаяние людей из-за строгих законов в трансплантации человеческих органов.
Первый сезон комедии вышел в январе 2022 года. Проект быстро попал в топ онлайн-кинотеатра, а также вошёл в список лучших сериалов года по версии нескольких российских изданий. Кроме того, лента была номинирована на такие премии, как «Золотой орёл», «Сделано в России» и «АПКиТ».