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4 часа назад

Остросюжетные российские сериалы, достойные вашего внимания

Мира Маркина

Можно быть всякого мнения об отечественном кинематографе, но нельзя отрицать того, что сериалы в нашей стране снимают все лучше из года в год. И от некоторых из них совершенно невозможно оторваться. О таких мы и расскажем в подборке "Рамблер".

Остросюжетные российские сериалы, достойные вашего внимания
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

«Метод», 2015 год

Видео дня

Следователь высочайшего класса Родион Меглин славится раскрытием самых запутанных преступлений. Однако он никому не раскрывает своего тайного метода, благодаря которому он находит самых жестоких и разыскиваемых маньяков. Родион привык работать в одиночку, но в какой-то момент ему приставляют стажера – выпускницу юридического факультета Есению. Девушке работа в тандеме с таким неординарным человеком дается с трудом и в конце концов она начинает подозревать, не маньяк ли сам Меглин.

«Псих», 2020 год

Авторитетный столичный психотерапевт Олег все больше утопает в своих личных травмах и проблемах, а на пациентов ему становится все больше плевать. Все они уверены в том, что Олег счастливый муж, успешный и довольный жизнью человек. Однако мало кто из окружающих знает, что он в свои 40 живет с довольно своеобразной матерью и уже больше года пытается разыскать пропавшую жену, отсутствие которой он принять не в состоянии. Все эти события привели психотерапевта к медикаментозной зависимости, потери уверенности в себе и агрессии.

«За час до рассвета», 2021 год

Капитан разведки Журавлев сразу после возвращения с фронта поступает на службу в милицию. Там он активно вливается в рабочий процесс под руководством сурового майора Шумейко. Неординарный план, который должен помочь им взять главаря орудующей в городе банды Клеща, по мере развития событий показывает, что эта война в мирное время способна оказаться страшнее, нежели та, что только закончилась с фашистами.

Назван самый просматриваемый сериал 2022 года

«Топи», 2021 год

Пятеро молодых ребят решают убежать от скопившихся трудностей в монастырь неподалеку от деревни Топи. Поначалу им кажется, что они организовали себе интересное приключение, однако некоторые странные события заставляют их начать сомневаться в реальности. А проблемы, от которых они бежали, грозят достать их и там, но уже с гораздо худшими последствиями.

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