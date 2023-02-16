Остросюжетные российские сериалы, достойные вашего внимания

Можно быть всякого мнения об отечественном кинематографе, но нельзя отрицать того, что сериалы в нашей стране снимают все лучше из года в год. И от некоторых из них совершенно невозможно оторваться. О таких мы и расскажем в подборке "Рамблер".
Следователь высочайшего класса Родион Меглин славится раскрытием самых запутанных преступлений. Однако он никому не раскрывает своего тайного метода, благодаря которому он находит самых жестоких и разыскиваемых маньяков. Родион привык работать в одиночку, но в какой-то момент ему приставляют стажера – выпускницу юридического факультета Есению. Девушке работа в тандеме с таким неординарным человеком дается с трудом и в конце концов она начинает подозревать, не маньяк ли сам Меглин.
Авторитетный столичный психотерапевт Олег все больше утопает в своих личных травмах и проблемах, а на пациентов ему становится все больше плевать. Все они уверены в том, что Олег счастливый муж, успешный и довольный жизнью человек. Однако мало кто из окружающих знает, что он в свои 40 живет с довольно своеобразной матерью и уже больше года пытается разыскать пропавшую жену, отсутствие которой он принять не в состоянии. Все эти события привели психотерапевта к медикаментозной зависимости, потери уверенности в себе и агрессии.
Капитан разведки Журавлев сразу после возвращения с фронта поступает на службу в милицию. Там он активно вливается в рабочий процесс под руководством сурового майора Шумейко. Неординарный план, который должен помочь им взять главаря орудующей в городе банды Клеща, по мере развития событий показывает, что эта война в мирное время способна оказаться страшнее, нежели та, что только закончилась с фашистами.
Пятеро молодых ребят решают убежать от скопившихся трудностей в монастырь неподалеку от деревни Топи. Поначалу им кажется, что они организовали себе интересное приключение, однако некоторые странные события заставляют их начать сомневаться в реальности. А проблемы, от которых они бежали, грозят достать их и там, но уже с гораздо худшими последствиями.