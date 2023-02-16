Стартовала «Антология русского хоррора»

Сегодня стартовал проект «Антология русского хоррора: Красный состав». Это российский аналог антологии «Любовь, смерть и роботы». Для просмотра доступны первые три серии — посмотреть их можно на «Кинопоиске» и More.tv.

Этот проект был создан разными режиссёрами в разных анимационных техниках. К работе привлекались мастера из США, Японии, Кореи и других стран. «Антология русского хоррора» представляет собой серию короткометражных анимационных фильмов по мотивам произведений русских, советских и современных российских авторов.

Видео доступно на YouTube-канале More.tv. Права на видео принадлежат More.tv