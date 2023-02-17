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1 час назад

Интерес россиян к сериалам начал восстанавливаться

Sostav.ru

В прошлом году их просмотры просели на четверть.

Интерес россиян к сериалам начал восстанавливаться
Фото: Sostav.ruSostav.ru

В 2022 году россияне интересовались сериалами на 27% реже, чем годом ранее. Июнь прошлого года стал самым плохим месяцем для сегмента. Однако сейчас просмотры восстанавливаются — в январе 2023 года показатель всего на 3% ниже год к году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Кинопоиска».

Падение интереса аналитики связывают с тем, что прошлой весной телеканалы почти отказались от развлекательного контента в пользу информационных программ. Многие онлайн-кинотеатры перенесли премьеры и снизили маркетинговую активность. Повлиял на статистику и уход Netflix.

Изменилась структура интереса зрителей — он сместился с премьер на знакомые сериалы. Всё больше внимания получают российские работы: их доля в общем индексе выросла за год с 28,9% до 32,9%. Самым популярным стал «Мажор» от «Первого канала».

С сентября 2022 года интерес к сериалам в целом начал возвращаться. Так, в декабре 2022 года фильмы и сериалы в «Кинопоиске» посмотрели 8,4 млн подписчиков «Плюса», что на 85% больше, чем годом ранее. В «Амедиатеке» отметили, что число подписчиков в 2022 году выросло на 47%, количество просмотров на пользователя — на 23%.

Однако, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что тренд на снижение интереса к сериалам возобновится в 2023 году в связи сокращением библиотек легальных видеосервисов — у них заканчиваются лицензии на кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари», а также контент Disney.

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