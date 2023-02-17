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2 часа назад

Элизабет Олсен появилась в тизере ограниченного сериала "Любовь и смерть"

Газета.Ruиещё 1

Стриминговый сервис HBO Max выпустил тизер ограниченного сериала «Любовь и смерть» на YouTube.

Главные роли исполнили Элизабет Олсен и Джесси Племонс. Сериал расскажет реальную историю Кэнди и Пэт Монтгомери, Бетти и Аллана Гор — двух посещающих церковь пар, наслаждающихся жизнью в маленьком городке в Техасе. После внебрачной связи взаимоотношения между парами меняются.

Николь Кидман выступила одним из продюсеров проекта. «Любовь и смерть» выйдет на HBO Max 27 апреля.

Сюжет сериала основан на реальных событиях и вдохновлен романом «Доказательства любви: правдивая история страсти и смерти в пригороде», а также подборкой статей из журнала Texas Monthly.

Сериалы,Видео,Джесси Племонс,Элизабет Олсен,Николь Кидман,
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