17 февраля на телеканале «Пятница!» стартует кинокомедия «Дурдом», в которой пять семей, обманутых риелтором, будут уживаться под одной крышей. Главные роли исполнили Дмитрий Лысенков, Алексей Маклаков, Анфиса Черных, Роман Курцын, Алена Яковлева, Анна Котова-Дерябина и другие. В интервью «Газете.Ru» Маклаков тепло отозвался о коллегах по сериалу, поразмышлял об актерском образовании, оценил уровень супергеройского кино в России и раскрыл свою позицию по поводу оформления Fan ID.

— Как вы оцениваете идею сериала «Дурдом»? Чем она вас привлекла?

— Это просто срез нашей жизни, которая состоит из разных людей, привычек, характеров. В замкнутом пространстве встречаются несколько семей, которые являются основным двигателем этого сериала. Каждый из зрителей найдет что-то свое в этих персонажах — что тревожит, что смешит, что разочаровывает, что влюбляет.

— «Дурдом» — второй сериал Евгения Пузыревского. Есть ли у вас предрассудки по поводу опытности режиссера? Как вам с ним работалось?

— Вопрос сложный. Мне показалось, что Женя не сразу адаптировался к наличию очень хороших артистов со своими предложениями и разборами того, что они делают. На мой взгляд, вместе с этим сериалом он вырос в крепкого, хорошего режиссера. Было интересно наблюдать, как человек, который еще не имеет большого опыта, подробно и профессионально работает над персонажами и пробует совпасть с нами по чувству юмора. Ему это удалось. У нас был замечательный оператор, отличная операторская группа. Вообще, команда была хорошая, профессиональная, интересная. Мы все вместе болели за этот проект и вложили туда частичку своего сердца — так же, как и режиссер Женя.

— Где проходили съемки?

— Под Химками. Я не помню название села. Действующий дом был специально оборудован для съемок, и там мы проработали почти три месяца. Очень приветливые хозяева сдали этот дом в аренду. Они часто приезжали, вместе с нами переживали и радовались актерским и режиссерским удачам.

— Чем еще вам запомнились съемки?

— Во-первых, партнерами, о которых можно только мечтать. Я поработал с Аленой Яковлевой — потрясающего чувства юмора человеком и гиперодаренной актрисой. Работать с партнершей Леночкой Симоновой, которая играет мою супругу, было удовольствием. Мальчик Влад, исполнивший роль нашего сына, — замечательный. Я могу сейчас перечислять всех, с кем мне пришлось столкнуться на площадке! У нас были еще чудесные домашние животные, которые тоже внесли свой вклад в копилочку успеха. А сериал, я считаю, обречен на успех.

— Бывали ли у вас проблемы с соседями, как у персонажей «Дурдома»? Как их решали?

— Вот сейчас только затихли соседи на верхнем и нижнем этажах, которые делают ремонт уже на протяжении восьми лет. Я думаю, надо создавать теперь сериал «Ремонт». Россияне — потрясающей живучести люди, мы выдерживаем все, нам любые невзгоды по плечу. Я думаю, что наша страна этим и отличается, что мы умеем ладить. Это, наверное, было заложено в основу поведения моего персонажа в сериале.

— Вы окончили Новосибирское государственное театральное училище. Что для артиста важнее — образование или харизма?

— Наверное, последнее — но я обхожусь проще, называя это талантом. В стенах театрального училища он не проявляется, а развивается. Талантливый актер способен быть заразительным — то есть интересным для большого количества человек. Заразительность — первое зернышко, из которого потом появляется росток под названием «талант».

Что касается обучения актерскому ремеслу, то это, наверное, всецело зависит от педагогов. К сожалению, становится все меньше профессиональных педагогов, которые открывали бы новые имена для зрителей. Потому что именно в стенах училища надо угадать человека, который потом принесет славу российскому кинематографу или театру. А форма обучения, мне кажется, осталась классической, воспитанной в традициях Станиславского и Немировича-Данченко.

— Как вы считаете, почему сократился педагогический пласт хороших мастеров?

— Не знаю. Не хочу обидеть действующих педагогов, но мне кажется, что раньше эта профессия была естественной. А сейчас не все опытные артисты чувствуют, что достойны стать педагогами. Потому что это тяжелейший труд. Каждый курс — это пять лет личной жизни, вкладывание души в учеников. Поэтому я всегда говорю молодым актерам: «Приходите к педагогам, которые вас воспитывали. Просто так в гости в институт. Просто поблагодарите за то, что они дали вам возможность раскрыть это зернышко, которое в вас сидело, стать известными, публичными, интересными, заразительными, талантливыми артистами». Надо беречь педагогов, которые умеют угадывать таланты.

— Какие самые заметные изменения в кинопроизводстве вы можете выделить за последние 20 лет?

— Очень сильно продвинулось техническое обслуживание. Начиная от света и звука — и заканчивая операторской работой. Появилась возможность снимать артистов глубже и интереснее. Во многом кино стало динамичнее за счет прогресса и обновления технического парка. Если у вас есть смартфон, вы сами, оказывается, можете сделать хороший фильм.

— В 2021 году вы сыграли в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор» полковника Прокопенко. Что вы думаете об отечественном супергеройском кино? Может ли оно конкурировать с западным?

— Мне кажется, что не только может, а уже конкурирует. Потому что «Гром» был куплен одной крупной платформой. Чтобы на нее попасть, надо быть достойным продуктом. «Майор Гром» свое дело сделал. Скоро я с огромным удовольствием начну сниматься во втором «Громе» — где-то в апреле. Команда была интереснейшая. Для меня это не первый опыт съемок в так называемом блокбастере с экшном. Потому что мне повезло сняться в «Ночном дозоре» и вместе с командой стать первооткрывателем такого кино в России. Если говорить о главном герое «Майора Грома», то у нас после любимого всеми Сережи Бодрова был некий провал в поиске героя сегодняшнего времени. Поэтому майор Гром как киногерой собрал вокруг себя огромное количество зрителей. Я даже не предполагал, что у нас в стране столько молодых людей, которые любят жанр комиксов.

— Как, на ваш взгляд, этот фильм повлиял на молодежь?

— Он прививает необходимые качества, которые делают мальчиков мужественнее, а девочек — настоящими женщинами, которые хотят любить, бороться со злом. На мой взгляд, этот продукт — гордость России и доказательство, что мы можем создавать кино не то что не хуже американцев, а наравне с ними и порой даже вырываться вперед. Главное отличие российского кинематографа от американского — мы глубже говорим о человеке, о его назначении в жизни. В этом ценность нашего менталитета — мы во все вкладываем душу и сердце.

— Недавно вышел приквел ленты — посмотрели ли вы его? Как можете прокомментировать?

—Да, видел его. Я сужу по своим дочерям, а они влюблены в этот проект. И когда они плачут в зале, для меня это важная оценка того, что они увидели. Ребята, которые создали «Гром», — на правильном пути.

— Есть ли у вас любимые актеры из нового поколения, которое представляют Тихон Жизневский, Юра Борисов, Денис Власенко и другие?

— Тихон Жизневский, на мой взгляд, — это самый яркий актер за последние несколько лет, обладающий удивительным чутьем. У него не такой большой опыт, но то, что он делает в кадре, достойно уважения и восхищения. Просто я боюсь других обидеть. Я встречаюсь с талантливыми ребятами. Но тут свое дело сделало так называемое «поколение селфи», которое дает возможность любому получить свой маленький успех в соцсетях.

— Чем плохо продвижение в соцсетях?

— Немножко разрушается понятие славы, публичности. Все-таки нужно пройти тяжелый путь, чтобы заслуженно обрести популярность и любовь зрителей. А здесь есть возможность стать известным, загрузив фото того, что съел на завтрак и обед. Желание успеха сейчас, мне кажется, стало ведущим в поведении молодых людей в кино, да и в театре тоже. Но чтобы получить успех, надо просто пахать. Вот Тихон — он пахарь. Настоящий, искренний. И поэтому у него огромное будущее. Это мое мнение.

— Вы являетесь очень востребованным артистом. Остается ли у вас время на отдых? Как предпочитаете его проводить?

— Я самый скучный отец на свете, потому что времени нет. Когда бываю дома с детьми, они мне позволяют немножко поспать. Общение с детьми восстанавливает, делает жизнь гораздо веселее, цветнее, интереснее. Друзья, которые меня окружают, тоже спасают меня своим общением, дают какой-то новый заряд. Поэтому я счастлив, что у меня есть друзья, дети, семья, а также возможность работать в театре и кино.

— С 1 декабря 2022 года для посещения любых матчей чемпионата России по футболу среди команд РПЛ необходима карта болельщика. Год назад вы сказали, что пока не будете оформлять Fan ID. Как вы ответите на этот вопрос сегодня? Планируете ли посещать матчи?

— Я просто хотел понять, чем вызвано желание внедрить Fan ID. Пока этого я не услышал. Поэтому пойду да сделаю. Ничего страшного. Почему я должен страдать из-за какого-то Fan ID, не увидев, как играет мой любимый «Спартак»? Ничего не поделаешь, придется делать.

— На ваш взгляд, что поможет «Спартаку» догнать «Зенит» во второй половине сезона Премьер-лиги?