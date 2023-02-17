Netflix анонсирует анимационный сериал «Плутон»

Компания Netflix объявил, что запустит анимационный сериал по мотивам комикса «Плутон» производства GENCO, а M2STUDIO отвечает за производство анимации, которая будет запущена в конце этого года.
Манга «Плутон», которую все считают шедевром, является адаптацией манги «Величайший робот на Земле», выпущенной Тэдзукой Осаму в 1964 году, написанной Урасавой Наоки («Мальчик 20-го века», «Используя мягкость, чтобы преодолеть силу», «Опасный исследователь»).
Действие этой напряженной истории разворачивается в неофутуристическом мире, где люди и высокопроизводительные роботы живут в гармонии. Всемирно известная манга завоевала множество наград, в том числе премию Осаму Тэдзука в области культуры.