Netflix анонсирует анимационный сериал «Плутон»

Компания Netflix объявил, что запустит анимационный сериал по мотивам комикса «Плутон» производства GENCO, а M2STUDIO отвечает за производство анимации, которая будет запущена в конце этого года.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Манга «Плутон», которую все считают шедевром, является адаптацией манги «Величайший робот на Земле», выпущенной Тэдзукой Осаму в 1964 году, написанной Урасавой Наоки («Мальчик 20-го века», «Используя мягкость, чтобы преодолеть силу», «Опасный исследователь»).