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1 час назад

Netflix анонсирует анимационный сериал «Плутон»

FBM.ru

Компания Netflix объявил, что запустит анимационный сериал по мотивам комикса «Плутон» производства GENCO, а M2STUDIO отвечает за производство анимации, которая будет запущена в конце этого года.

Netflix анонсирует анимационный сериал «Плутон»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Манга «Плутон», которую все считают шедевром, является адаптацией манги «Величайший робот на Земле», выпущенной Тэдзукой Осаму в 1964 году, написанной Урасавой Наоки («Мальчик 20-го века», «Используя мягкость, чтобы преодолеть силу», «Опасный исследователь»).

Действие этой напряженной истории разворачивается в неофутуристическом мире, где люди и высокопроизводительные роботы живут в гармонии. Всемирно известная манга завоевала множество наград, в том числе премию Осаму Тэдзука в области культуры.

Сериалы,Netflix,
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