Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

«Кинопоиск» назвал самые популярные сериалы у россиян в 2022 году

Игромания.руиещё 1

Самым популярным отечественным сериалом в 2022 году у российских зрителей стал «Мажор». А рейтинг популярности возглавили «Постучись в мою дверь» и «Великолепный век». Такими данными поделился «Кинопоиск».

Названы самые популярные сериалы у россиян в 2022 году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Также по данным аналитиков, оказал влияние на предпочтения россиян и уход Netflix с отечественного рынка. Интерес к сериалам сервиса снизался сразу на 40%, а двадцатке лучших оказались лишь «Очень странные дела».

В целом, список лучших за 2022 год практически аналогичен рейтингу 2021-го. В топ-20 вошла только одна премьера прошлого года — японский аниме-боевик «Человек-бензопила».

Список из двадцати лидеров зрительского интереса выглядит так:

  • «Постучись в мою дверь», Турция;
  • «Великолепный век», Турция;
  • «Сваты», Россия/Украина;
  • «Эйфория», США;
  • «Острые козырьки», Великобритания;
  • «Мажор», Россия;
  • «Бесстыжие», Турция;
  • «Триггер», Россия;
  • «Ведьмак», США;
  • «Истребитель демонов», Япония;
  • «Рик и Морти», США;
  • «Атака титанов», Япония;
  • «Трудные подростки», Россия;
  • «Очень странные дела», США;
  • «Чикатило», Россия;
  • «Ходячие мертвецы», США;
  • «Человек-бензопила», Япония;
  • «Ветреный», Турция;
  • «Пацаны», США;
  • «Универ», Россия.
Сериалы,Пацаны,Эйфория,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий