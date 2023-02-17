Названы самые популярные сериалы у россиян в 2022 году

Самым популярным отечественным сериалом в 2022 году у российских зрителей стал «Мажор». А рейтинг популярности возглавили «Постучись в мою дверь» и «Великолепный век». Такими данными поделился «Кинопоиск».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Также по данным аналитиков, оказал влияние на предпочтения россиян и уход Netflix с отечественного рынка. Интерес к сериалам сервиса снизался сразу на 40%, а двадцатке лучших оказались лишь «Очень странные дела».

В целом, список лучших за 2022 год практически аналогичен рейтингу 2021-го. В топ-20 вошла только одна премьера прошлого года — японский аниме-боевик «Человек-бензопила».

Список из двадцати лидеров зрительского интереса выглядит так: